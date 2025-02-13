Стало известно, как на сегодня выглядит «справедливая» формула мира с РФ

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Ткачик Олеся
После того, как американский президент Дональд Трамп созвонился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и сделал ряд резонансных заявлений, стало понятно, как сейчас выглядит так называемая "справедливая" формула мира для Украины, говорит бывший министр, эксперт по социальным вопросам Павел Розенко.
Мир с Россией
Итак, по его словам, первым пунктом этого плана следует то, что Украина должна отдать России все оккупированные территории.
Кроме того, "формула мира" предполагает, что Украина не станет членом НАТО.
А еще, говорит эксперт, формула предполагает, что Россия не выплатит Украине никаких репараций, при этом Украина платит "репарации" США в размере 550 млрд.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 12 февраля американский президент Дональд Трамп позвонил кремлевскому диктатору Владимиру Путину, а затем президенту Владимиру Зеленскому. По итогам разговоров Трамп заявил о том, что Украина не сможет вернуть свои оккупированные территории. Об этом же ранее сказал и глава Пентагона, подчеркнув, что Украина тоже не станет членом НАТО, а США не будут отправлять в Украину своих военных.
Как заявил Арестович, сейчас проходит раздел Украины. При этом, по его словам, о нем якобы договорились еще больше года тому назад демократы и все согласовали с РФ и Европой. Арестович утверждает, что Европа еще несколько месяцев будет делать вид, что она шокирована происходящим, а затем присоединится к разделу Украины.
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