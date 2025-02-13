Стало известно, как на сегодня выглядит «справедливая» формула мира с РФ

После того, как американский президент Дональд Трамп созвонился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и сделал ряд резонансных заявлений, стало понятно, как сейчас выглядит так называемая "справедливая" формула мира для Украины, говорит бывший министр, эксперт по социальным вопросам Павел Розенко.

Мир с Россией

Итак, по его словам, первым пунктом этого плана следует то, что Украина должна отдать России все оккупированные территории.

Кроме того, "формула мира" предполагает, что Украина не станет членом НАТО.

"Россия возвращается в "большую игру" с постепенным снятием санкций, открытием границ, снятием ограничений для спорта, культуры и т.д.", – отмечает Розенко.

А еще, говорит эксперт, формула предполагает, что Россия не выплатит Украине никаких репараций, при этом Украина платит "репарации" США в размере 550 млрд.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 12 февраля американский президент Дональд Трамп позвонил кремлевскому диктатору Владимиру Путину, а затем президенту Владимиру Зеленскому. По итогам разговоров Трамп заявил о том, что Украина не сможет вернуть свои оккупированные территории. Об этом же ранее сказал и глава Пентагона, подчеркнув, что Украина тоже не станет членом НАТО, а США не будут отправлять в Украину своих военных.

Как заявил Арестович, сейчас проходит раздел Украины. При этом, по его словам, о нем якобы договорились еще больше года тому назад демократы и все согласовали с РФ и Европой. Арестович утверждает, что Европа еще несколько месяцев будет делать вид, что она шокирована происходящим, а затем присоединится к разделу Украины.



