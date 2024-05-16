Стало известно, как к 2025 году будут разворачиваться события в Украине: будет ли объявлен мир

Террористическая Россия начала наступление в Харьковской области. Параллельно с этим в Украину начали массово ездить западные политики. По словам политтехнолога Алексея Голобуцкого, не исключено, что они уговаривают Киев пойти на переговоры с РФ.

Война в Украине

При этом кремлевский диктатор Владимир Путин пытается получить поддержку президента Китая Си Цзиньпина. Во время его визита в Китай, очевидно, речь пойдет о поддержке широких требований Кремля в рамках мирных переговоров. Потому что реплику Путина "мы хотим справедливого урегулирования" сложно трактовать другим способом, чем наличие огромного перечня необоснованных требований к Украине и НАТО, добавил эксперт.

Голобуцкий не исключает, что на этом фоне РФ может развернуть жесткое наступление на Донбассе и на юге, воспользовавшись отвлечением сил ВСУ на харьковское направление.

А дальше, говорит эксперт, будет Глобальный саммит мира в Швейцарии, в котором, вероятно, Китай не будет участвовать. При этом, по его словам, в июле в Украине должно все же появиться F16 и тяжелое оружие, а также большее количество снарядов. В таких условиях не исключено контрнаступление и возвращение определенного количества территорий.

"Очевидно, где-то ближе к сентябрю новая международная встреча, основанная на предварительно намеченных в Швейцарии моментах, достижениях ВСУ и, возможно, на определенной позиции Китая. Возможно, назначение "официального посредника", "и.о.Беларуси-2014" – например, Сербии",

– говорит политтехнолог.

Далее, по его мнению, в октябре, накануне ноября выборов президента США, вероятно, Джо Байден попытается педалировать тему завершения войны так или иначе – чтобы использовать это в своей кампании. С другой стороны, этим будет недоволен Дональд Трамп – у которого достаточно хороших связей в Европе, чтобы как минимум затянуть процесс с перемирием "на период после инаугурации".

"Итак, вопрос перемирия так или иначе отодвигается на 2025-й. При этом никто не отменял кремлевского шантажа тактическим ядерным оружием. Плюс разрушение украинской энергетической инфраструктуры – с которым мы так или иначе войдем в новую зиму. Да, это нам компенсируют союзники в любом случае: и по доходам от замороженных российских активов, а как этого будет мало, то и с самих активов. Однако ситуация у нас будет сложная",

– считает Голобуцкий.

Однако, по его словам, опять же все в итоге будет зависеть от ВСУ и насколько масштабной будет накачка нас оружием от союзников, и СБУ (насколько масштабные разрушения стратегической инфраструктуры обеспечат тяжелые дроны дальнейшего радиуса).

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин снова заговорил о мире с Украиной.