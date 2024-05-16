logo

BTC/USD

64875.79

ETH/USD

2946.70

LTC/USD

82.42

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, как к 2025 году будут разворачиваться события в Украине: будет ли объявлен мир
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, как к 2025 году будут разворачиваться события в Украине: будет ли объявлен мир

Начался процесс вокруг Украины по поводу прекращения боевых действий, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. При этом он предполагает, что процесс переговоров будет затянут до следующего года

сегодня, 20:30
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Террористическая Россия начала наступление в Харьковской области. Параллельно с этим в Украину начали массово ездить западные политики. По словам политтехнолога Алексея Голобуцкого, не исключено, что они уговаривают Киев пойти на переговоры с РФ.

Стало известно, как к 2025 году будут разворачиваться события в Украине: будет ли объявлен мир

Война в Украине

При этом кремлевский диктатор Владимир Путин пытается получить поддержку президента Китая Си Цзиньпина. Во время его визита в Китай, очевидно, речь пойдет о поддержке широких требований Кремля в рамках мирных переговоров. Потому что реплику Путина "мы хотим справедливого урегулирования" сложно трактовать другим способом, чем наличие огромного перечня необоснованных требований к Украине и НАТО, добавил эксперт.

Голобуцкий не исключает, что на этом фоне РФ может развернуть жесткое наступление на Донбассе и на юге, воспользовавшись отвлечением сил ВСУ на харьковское направление.

А дальше, говорит эксперт, будет Глобальный саммит мира в Швейцарии, в котором, вероятно, Китай не будет участвовать. При этом, по его словам, в июле в Украине должно все же появиться F16 и тяжелое оружие, а также большее количество снарядов. В таких условиях не исключено контрнаступление и возвращение определенного количества территорий.

"Очевидно, где-то ближе к сентябрю новая международная встреча, основанная на предварительно намеченных в Швейцарии моментах, достижениях ВСУ и, возможно, на определенной позиции Китая. Возможно, назначение "официального посредника", "и.о.Беларуси-2014" – например, Сербии",
– говорит политтехнолог.

Далее, по его мнению, в октябре, накануне ноября выборов президента США, вероятно, Джо Байден попытается педалировать тему завершения войны так или иначе – чтобы использовать это в своей кампании. С другой стороны, этим будет недоволен Дональд Трамп – у которого достаточно хороших связей в Европе, чтобы как минимум затянуть процесс с перемирием "на период после инаугурации".

"Итак, вопрос перемирия так или иначе отодвигается на 2025-й. При этом никто не отменял кремлевского шантажа тактическим ядерным оружием. Плюс разрушение украинской энергетической инфраструктуры – с которым мы так или иначе войдем в новую зиму. Да, это нам компенсируют союзники в любом случае: и по доходам от замороженных российских активов, а как этого будет мало, то и с самих активов. Однако ситуация у нас будет сложная",
– считает Голобуцкий.

Однако, по его словам, опять же все в итоге будет зависеть от ВСУ и насколько масштабной будет накачка нас оружием от союзников, и СБУ (насколько масштабные разрушения стратегической инфраструктуры обеспечат тяжелые дроны дальнейшего радиуса).

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин снова заговорил о мире с Украиной.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/pfbid0NVSnYSWo2djCoD8SZ4pkfitiDM3LMfLnzHCv3K4K1SYFdzq4Fd3fobXk4h8wKfLHl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости