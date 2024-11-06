Стало известно, к чему Трамп может принудить Украину, чтобы «заморозить» войну

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Президентом США станет Дональд Трамп, но сейчас размышлять на тему о том, хорошо это для Украины и мира или нет, как гадать на кофейной гуще, считает политолог, военный Дмитрий Воронков.
Дональд Трамп
По его словам, Трамп — непредсказуемый, эксцентричный, импульсивный и потому, можно сказать, неконтролируемый. В этом, считает политолог, есть как свои минусы, так и плюсы.
При этом политолог напомнил, что Трамп сторонник изоляционной политики. Отсюда, добавляет он, высока вероятность попытки заморозить войну.
Также, эксперт не исключил, что снова будет экономическая война с Китаем и на этом фоне усиление сотрудничества Пекина с Москвой.
Но, добавляет политолог, Трамп при его качествах может и удивить. Все зависит от его действительно личных взглядов на ситуацию, независимо от мнения республиканской партии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какие требования может выдвинуть Путин по прекращению войны в Украине на фоне победы Трампа на выборах.
Новости