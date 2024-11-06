Стало известно, к чему Трамп может принудить Украину, чтобы «заморозить» войну

Президентом США станет Дональд Трамп, но сейчас размышлять на тему о том, хорошо это для Украины и мира или нет, как гадать на кофейной гуще, считает политолог, военный Дмитрий Воронков.

Дональд Трамп

По его словам, Трамп — непредсказуемый, эксцентричный, импульсивный и потому, можно сказать, неконтролируемый. В этом, считает политолог, есть как свои минусы, так и плюсы.

"Плюсы в оперативности и нестандартности принятых решений. Это все же черты, присущие сильной личности. Минусы — даже, если эти решения не оправдывают себя, он никогда не включает заднюю, а напротив усиливает обороты подобно катку. Аналогично капризному ребенку. Гибкость не сильная сторона Трампа. Соответственно, если будут приниматься решения не в интересах Украины, повлиять будет, мягко говоря, сложно", — говорит Воронков.

При этом политолог напомнил, что Трамп сторонник изоляционной политики. Отсюда, добавляет он, высока вероятность попытки заморозить войну.

Также, эксперт не исключил, что снова будет экономическая война с Китаем и на этом фоне усиление сотрудничества Пекина с Москвой.

"Что не есть хорошо. Украина при таком сценарии будет банально "разменной монетой". А вот Израиль может ожидать еще более крепкой поддержки США. Что касается нас, увы, вероятнее всего Трамп будет склонять к сдаче захваченной орками территорий. При этом допускаю снятие ограничений на использование западного оружия, в случае если рашка захочет идти дальше. Тем не менее, на чаше весов это больше будет походить на плавную капитуляцию", — считает Воронков.

Но, добавляет политолог, Трамп при его качествах может и удивить. Все зависит от его действительно личных взглядов на ситуацию, независимо от мнения республиканской партии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какие требования может выдвинуть Путин по прекращению войны в Украине на фоне победы Трампа на выборах.



