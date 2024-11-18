Количество дальнобойных ракет SCALP/Storm Shadow и ATACMS, полученных Украиной, соотносится с числом важных объектов на территории России на расстоянии до 300 км, сообщил в эфире Эспрессо директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Победа Украины

Военный эксперт подчеркнул, что точное количество переданных ракет не разглашалось.

"Что касается количества переданных Украине дальнобойных ракет SCALP/Storm Shadow, то это не разглашалось. Так же не разглашалось и количество ракет ATACMS. Мы можем предположить, что за весь период SCALP/Storm Shadow было передано, думаю, максимум до сотни ракет, это оптимистичные показатели", — подчеркнул Згурец.

По его словам, в Соединенных Штатах сейчас приблизительно 2,5 тысячи ракет ATACMS. Из них треть — в кассетном снаряжении, остальные — в обломочно-фугасном. В целом, добавил эксперт, количество этих ракет соответствует числу стратегически важных объектов, определившихся в России на глубине до 300 км. В частности, по оценкам Института изучения войны, таких целей около 250.

В то же время, он подчеркнул, что применение дальнобойных ракет должно быть сосредоточено на четко спланированных операциях, а не использоваться массово. Это позволит достигать преимуществ на отдельных участках фронта.

Сергей Згурец также отметил, что информация о разрешениях на удары по территории РФ должна сопровождаться конкретными действиями. По его мнению, было бы лучше, если бы сначала уничтожали вражеские объекты, а потом уже давали объяснения со стороны Украины или США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, якобы, президент США разрешил Украине наносить удары по территории РФ западным оружием. При этом в РФ пригрозили Западу ядерной эскалацией.



