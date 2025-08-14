Стало известно, готов Зеленский к встрече с Путиным

Информированные источники РБК-Украина сообщили, что у украинской стороны нет возражений относительно проведения личной встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Собеседник подчеркнул, что Киев готов к любым форматам переговоров, в то время как именно российский лидер не демонстрирует особой заинтересованности в таком формате.

Состоятся ли встреча между Зеленским и Путиным

По данным источника, ключевое ожидание Украины от запланированного саммита на Аляске – достижение договоренности о прекращении огня.

Ранее западные СМИ сообщали, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность организовать встречу с участием Зеленского и Путина на следующей неделе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во время онлайн-встречи с европейскими союзниками Дональд Трамп подчеркнул, что не собирается самостоятельно принимать окончательные решения относительно возможных территориальных уступок со стороны Украины, поскольку он "не из этого региона". По его словам, любой обмен территориями может стать частью мирного соглашения, но этот вопрос должны решать президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин.

Во время разговора президент Франции Эммануэль Макрон занял жесткую позицию, отметив, что встреча на Аляске станет "очень большим подарком для Путина". Такие слова не понравились Трампу.



Президент Польши Кароль Навроцкий в свою очередь напомнил американскому лидеру о битве за Варшаву, которая состоялась ровно 105 лет назад, когда объединенные силы Польши и Украины одержали победу над российскими большевиками.

