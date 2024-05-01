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Стало известно, где ждать основной удар оккупантов во время «большого наступления»

Страна-террорист Россия, вероятно, нанесет главный удар на Авдеевском направлении, заявил в интервью «Главреду» военный эксперт Олег Жданов. Все остальные направления, по его мнению, будут отвлекать Силы обороны

сегодня, 16:03
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российские захватчики будут пытаться максимально растянуть Сил обороны по всей линии фронта, считает Олег Жданов. Впрочем, по его мнению, очень вероятно, что все же основным направлением для нанесения главного удара захватчики все же избрали Авдеевское направление.

Стало известно, где ждать основной удар оккупантов во время «большого наступления»

Война в Украине

Как подчеркнул Жданов, российские захватчики до сих пор сражаются за так называемыми лекалами Второй мировой войны. Это значит, что они бросают свои основные силы туда, где у них появляется успех.

При этом военный эксперт даже допускает, что, учитывая эти "лекала", оккупанты могут даже снизить боевую активность на Бахмутском направлении, возле Часового Яра. Как отметил Жданов, враг начал перебрасывать бригады и полки на Очеретино, чтобы потом пробить наш фронт в том направлении.

"Поэтому там они будут развивать успех, а на других участках основной задачей будет оттягивание наших сил",
– предполагает Олег Жданов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты, к сожалению, добились определенного тактического успеха в районе Очеретиного на Авдеевском направлении. При этом, как утверждает немецкий военный журналист Юлиан Репке, российским оккупантам удалось захватить такие населенные пункты как Новокалиново и Керамик. По его информации, враг также начал наступление с двух направлений на Архангельское. Репке утверждает, что на этом участке фронта оккупанты продвигаются со скоростью до 2 км в неделю.

При этом известно, что вокруг Очеретино сложилась тяжелая ситуация, там идут жестокие бои. При этом эксперты считают, что должно пройти тщательное расследование причин, по которым Силы обороны потеряли этот населенный пункт, открывающий дорогую врагу на Покровск.




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Источник: https://glavred.net/ukraine/v-boy-brosayut-novye-brigady-zhdanov-nazval-napravlenie-glavnogo-udara-rf-10561835.html?_gl=1*1ybdfbk*_ga*MTM2NTI0MDgxNS4xNjg2MjAzMTQx*_ga_GTZ11TXQEP*MTcxNDU2NDQyOS4zNTQuMS4xNzE0NTY1Nzk4LjYwLjAuMA..*_ga_XPHWQKG4FQ*MTcxNDU2NDQyO
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Ігор

сегодня, 15:19

В результаті виявиться що саме авдіївський напрямок був відволікаючим. Така вже малоправославна вдача яка завжди відвернута від них. Це вже стало традиційним на протязі 34 років.


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