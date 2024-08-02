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Стало известно, где враг сосредоточил свой основной удар: срочно нужна помощь Запада

На Покровском направлении сейчас необходимо любое вооружение, которое могут найти и доставить западные партнеры

сегодня, 18:36
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Ткачик Олеся

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире "Эспрессо" заявил, что остановка врага на Покровском направлении заставит россиян снизить свои амбиции.

Стало известно, где враг сосредоточил свой основной удар: срочно нужна помощь Запада

Война в Украине

По его словам, правда в том, что россияне вынуждены сузить свои амбиции. Согласно инфографике DeepState за май, в рамках кампании в Харьковской области россияне захватили больше территорий, чем за июнь-июль во время боев на Покровском и Торецком направлениях.

По словам военного эксперта, заявление президента Украины Владимира Зеленского о сложной ситуации на Покровском направлении свидетельствует, что там действительно нужно сконцентрировать усилия Сил обороны и партнеров. Как говорит эксперт, именно на это направление срочно требуется любое дополнительное вооружение, которое могут найти западные партнеры, даже если речь идет о дополнительных патронах, артиллерийских боеприпасах или гранатометах. На Покровском направлении сейчас сосредоточен основной удар русской армии.

"Очевидно, что если остановить врага на этом направлении, то Кремль будет вынужден уменьшить свои амбиции. Потому что их наступательные амбиции уже сокращены к этому направлению. Хотя россияне планировали проводить стратегическое наступление на глубину в несколько десятков километров. Несмотря на то, что помощи недостаточно , Силы обороны Украины смогли значительно истощить врага", — считает Киричевский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на сегодняшний день самая тяжелая ситуация остается на Покровском направлении, где Украина потеряла немало сел и территорий. Сейчас на Покровское направление идет переброска новых бригад РФ. Эксперты отмечают, что самое важное, что мы теряем людей, ведь наши основные ресурсы – это люди. Без человеческого ресурса, без качественного солдата, знающего, что делать в окопе, выиграть эту войну невозможно.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ambitsii-kremlya-zvuzilisya-do-pokrovskogo-napryamku-defense-express
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