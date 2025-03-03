Стало известно, где в Украине Россия потеряла больше всего военных

На территории Украины четвертый год идет полномасштабная война. Украинцы мужественно держат оборону – на протяжении всего времени в Украине были удачные операции по деоккупации территории. Однако военным приходится отступать на некоторых направлениях. Потери оккупантов в живой силе считаются сотнями тысяч.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, в какой битве оккупанты потеряли больше всего бойцов, пишет издание "РБК-Украина". По его словам, во время боев за Бахмут российские войска использовали свои самые боеспособные подразделения ЧВК "Вагнер". "Вагнеровцы" применяли все виды вооружения, включая артиллерию, бронетехнику и авиацию. Однако по словам Сырского, именно в Бахмуте эта структура потерпела сокрушительное поражение и как организация, и как боевая сила РФ.

"Мы постоянно ведем учет потерь. Пригожин отмечал, что "вагнеровцы" в битве за Бахмут потеряли только убитыми 20 тысяч своих бойцов. Мы считали — потери врага убиты были около 23 тысяч", — рассказал Сырский.

Учитывая, что общая численность "вагнеровцев", по их же заявлениям, составляла около 50 тысяч, а соотношение раненых к убитым в них было примерно 50 на 50, можно говорить о почти полной потере боевой составляющей этой ЧВК в Бахмуте.

Сырский отметил, что именно в Бахмуте враг понес наибольшие потери, а украинские войска – наименьшие.

"Малейшие потери наши и самые большие потери врага как раз были в Бахмуте. В то время министр обороны Резников приводил цифры, что это 1 к 7 и даже больше, такое соотношение было, таких потерь у врага больше нигде не было", — подчеркнул главком.

Напомним, что портал "Комментарии" писал, что Россия планирует захватить большой город.



