Стало известно, где в Украине Россия потеряла больше всего военных

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Кречмаровская Наталия
На территории Украины четвертый год идет полномасштабная война. Украинцы мужественно держат оборону – на протяжении всего времени в Украине были удачные операции по деоккупации территории. Однако военным приходится отступать на некоторых направлениях. Потери оккупантов в живой силе считаются сотнями тысяч.
Фото портал "Комментарии"
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, в какой битве оккупанты потеряли больше всего бойцов, пишет издание "РБК-Украина". По его словам, во время боев за Бахмут российские войска использовали свои самые боеспособные подразделения ЧВК "Вагнер". "Вагнеровцы" применяли все виды вооружения, включая артиллерию, бронетехнику и авиацию. Однако по словам Сырского, именно в Бахмуте эта структура потерпела сокрушительное поражение и как организация, и как боевая сила РФ.
Учитывая, что общая численность "вагнеровцев", по их же заявлениям, составляла около 50 тысяч, а соотношение раненых к убитым в них было примерно 50 на 50, можно говорить о почти полной потере боевой составляющей этой ЧВК в Бахмуте.
Сырский отметил, что именно в Бахмуте враг понес наибольшие потери, а украинские войска – наименьшие.
Напомним, что портал "Комментарии" писал, что Россия планирует захватить большой город.
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