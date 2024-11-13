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Стало известно, где россияне гибнут на фронте с ускоренной скоростью

Больше всего своих военных РФ теряет на Кураховском направлении, где идут наиболее интенсивные бои

13 ноября 2024, 13:34
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Ткачик Олеся

На Кураховском направлении сейчас продолжаются самые интенсивные бои, и именно там Россия несет самые большие потери, отметил в эфире Freedom военный обозреватель Денис Попович.

Стало известно, где россияне гибнут на фронте с ускоренной скоростью

Курахово

"Там, судя по всему, относительно общего количества потерь, Российская Федерация должна нести наибольшие потери в живой силе", — сказал он.

Попович также прокомментировал действия российских войск, взорвавших дамбу Кураховского водохранилища в Донецкой области. Россияне надеялись, что это усложнит ситуацию для украинских сил обороны.

По его словам, идея заключалась в том, что река Волча, которая течет к западу от этой дамбы, разольется и затопит дороги, в частности, основную трассу, ведущую от Запорожья до Курахово. Это должно усложнить логистику для наших войск на этом направлении. Был зафиксирован подъем уровня воды, но пока сложно сказать, насколько это действительно влияет на передвижение наших подразделений, подчеркнул эксперт.

Попович добавил, что противник пытается создать условия для окружения Курахово, атакуя город с севера, юга и востока.

"Пытаются взять его в окружение. Если это получится, противник заставит нас оттуда отступить. И таким образом он выполнит свои задачи. Достаточно опасная ситуация как раз к югу от Курахово. То есть там достаточно столь широкий фланг возможного окружения. И противник продвигается к трассе Курахово – Запорожье", – отметил эксперт.

По его словам, если западнее Курахового удастся эту трассу перерезать, в районе населенного пункта Константинополь, то тогда это будет очень опасная ситуация, которая может привести к тому, что Силы обороны оттуда отойдут.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силы обороны должны отойти, чтобы не оказаться в окружении возле Курахово.




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Источник: https://uatv.ua/uk/najbilshyh-vtrat-rosijski-okupanty-zaznayut-zaraz-na-kurahivskomu-napryamku-vijskovyj-oglyadach/
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