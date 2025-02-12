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Стало известно еще об одной идее Залужного, которую проигнорировали в 2022 году

Реформа ВСУ могла стартовать раньше, но предложение главкома не вызвало интереса

сегодня, 18:47
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Николай Лисицын

Предыдущий главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в 2022 году заявлял о необходимости перевода украинской армии на корпусную структуру. Однако его предложение не было тогда поддержано, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "BBC News Украина".

Стало известно еще об одной идее Залужного, которую проигнорировали в 2022 году

Валерий Залужный. Фото: Офис президента

По данным журналистов, ввести постоянные корпуса для улучшения управления бригадами  — это была идея Залужного.

"Но тогда (в 2022 году) это предложение поддержки у руководства государства не нашло", — говорится в публикации.

Информация о возможном переходе ВСУ на корпусную структуру появилась только в ноябре 2024 года: СМИ со ссылкой на собственные источники в ВСУ сообщали, что до конца месяца якобы будет представлена концепция реформирования вооруженных сил. Но официально об этом объявили только 3 февраля 2025 года.

"Продолжается реформа организационной структуру Вооруженных сил. Приступили к реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру", — сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По предварительным, неподтвержденным пока данным, в будущие армейские корпуса войдет по 4−5 бригад, а также инженерные подразделения, артиллерия, ПВО и другие вспомогательные части. С учетом того, что нынешняя бригада ВСУ насчитывает до 5 тысяч военнослужащих, численность одного армейского корпуса должна составлять около 15−20 тыс. военных.

"Комментарии" писали, что Залужный хотел в 2022 году провести наступательную операцию на территории России. Советник и консультант Залужного, генерал-майор Виктор Назаров рассказал, что в 2022 году главком предлагал провести операцию в Белгородской области, чтобы обезопасить Харьков от обстрелов и атак. Идея была озвучена на заседании СНБО, но, по воспоминаниям Назарова, не вызвала интереса.



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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c1jg1z009e1o
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