Стало известно еще об одной идее Залужного, которую проигнорировали в 2022 году

Предыдущий главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в 2022 году заявлял о необходимости перевода украинской армии на корпусную структуру. Однако его предложение не было тогда поддержано, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "BBC News Украина".

Валерий Залужный. Фото: Офис президента

По данным журналистов, ввести постоянные корпуса для улучшения управления бригадами — это была идея Залужного.

"Но тогда (в 2022 году) это предложение поддержки у руководства государства не нашло", — говорится в публикации.

Информация о возможном переходе ВСУ на корпусную структуру появилась только в ноябре 2024 года: СМИ со ссылкой на собственные источники в ВСУ сообщали, что до конца месяца якобы будет представлена концепция реформирования вооруженных сил. Но официально об этом объявили только 3 февраля 2025 года.

"Продолжается реформа организационной структуру Вооруженных сил. Приступили к реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру", — сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По предварительным, неподтвержденным пока данным, в будущие армейские корпуса войдет по 4−5 бригад, а также инженерные подразделения, артиллерия, ПВО и другие вспомогательные части. С учетом того, что нынешняя бригада ВСУ насчитывает до 5 тысяч военнослужащих, численность одного армейского корпуса должна составлять около 15−20 тыс. военных.

"Комментарии" писали, что Залужный хотел в 2022 году провести наступательную операцию на территории России. Советник и консультант Залужного, генерал-майор Виктор Назаров рассказал, что в 2022 году главком предлагал провести операцию в Белгородской области, чтобы обезопасить Харьков от обстрелов и атак. Идея была озвучена на заседании СНБО, но, по воспоминаниям Назарова, не вызвала интереса.