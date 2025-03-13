Стало известно, договаривались ли Украина и США о выходе ВСУ из Курщины

В ходе переговоров Украины и США в Саудовской Аравии вопрос каких-либо территориальных уступок не поднимался. В частности, делегации не обсуждали выход ВСУ из Курской области РФ, сообщает издание РБК-Украина.

ВСУ отступают из Курской области. Фото из открытых источников

По информации издания, вопрос территориальных уступок на встрече в Джидде не поднимался. По словам собеседника издания, информация о том, что уход ВСУ с Курщины якобы был согласован на встречи в Аравии, не соответствует действительности.

Источник издания также предположил, что россияне в разговорах с американцами попытаются выдвинуть собственные требования по 30-дневному перемирию, чтобы якобы согласиться на предложение о прекращении огня и таким образом "перебросить мяч" снова на украинскую сторону.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в пригородах Суджи Курской области РФ и районах вокруг города ведутся активные боевые действия, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей. Враг уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что военная помощь от США снова поступает в Украину. Также полностью восстановлен обмен разведывательными данными между Киевом и Вашингтоном. Как пишет издание CNN, соответствующую информацию подтвердило неназванное американское чиновник. По словам собеседника издания, находящиеся в Украине американские подрядчики, чтобы помочь с техническим обслуживанием, обучением и поддержкой более сложных систем вооружений, также возобновили свою работу.

