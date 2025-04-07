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Стало известно, до какого времени Трамп таки хочет установить перемирие в Украине

Трамп не сможет установить перемирие в Украине к Пасхе, правда, у него есть другая важная дата

сегодня, 18:07
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Ткачик Олеся

У России все еще есть определенные ресурсы для продолжения агрессии против Украины, а для Дональда Трампа оптимальным вариантом развития событий может стать заморозка войны до проведения саммита между США и Китаем, заявил политический аналитик Игорь Тышкевич.

Стало известно, до какого времени Трамп таки хочет установить перемирие в Украине

Дональд Трамп

Он напомнил, что недавно Вашингтон посетил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, которого кремлевский диктатор Владимир Путин уполномочил участвовать в переговорах по войне против Украины.

По словам эксперта, представитель Кремля предложил США ряд направлений для сотрудничества, которые могут быть выгодны Вашингтону. Речь идет, в частности, об энергетических ресурсах, торговле углеводородами, доступе к арктическим морским маршрутам. Все это, говорит Тишкевич, важно на фоне противостояния США с Китаем. То есть, торги продолжаются.

Эксперт отмечает, что Россия пока сохраняет резервы для ведения войны — как экономические, так и человеческие и материально-технические.

"Соответственно, для Трампа идеальный вариант — это выход на сценарий заморозки войны, не обязательно завершение, до саммита США — КНР. Чтобы выйти на него, как говорится, с сильных позиций. Для Путина — наоборот, в принципе, ключевым является затягивание времени: как минимум до лета, если не до осени", — считает Тышкевич.

В такой ситуации, по его словам, перспектива перемирия к Пасхе, которая в этом году приходится на 20 апреля, выглядит маловероятной.

"Любую возможность отвергать нельзя, но судя по тому, как развиваются события, я бы не ставил на вероятность такого перемирия как ключевого алгоритма, или самого реального алгоритма, по состоянию на сегодняшний день. Тем более стоит помнить, что вопрос в интересах. Еще раз: для Трампа главное — заморозка на этом этапе", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин задумал на ближайшие полгода.




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Источник: https://uatv.ua/uk/peremyr-ya-do-velykodnya-malojmovirne-prychyny-poyasnyv-politychnyj-analityk/
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