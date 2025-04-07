Стало известно, до какого времени Трамп таки хочет установить перемирие в Украине

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Ткачик Олеся
У России все еще есть определенные ресурсы для продолжения агрессии против Украины, а для Дональда Трампа оптимальным вариантом развития событий может стать заморозка войны до проведения саммита между США и Китаем, заявил политический аналитик Игорь Тышкевич.
Дональд Трамп
Он напомнил, что недавно Вашингтон посетил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, которого кремлевский диктатор Владимир Путин уполномочил участвовать в переговорах по войне против Украины.
По словам эксперта, представитель Кремля предложил США ряд направлений для сотрудничества, которые могут быть выгодны Вашингтону. Речь идет, в частности, об энергетических ресурсах, торговле углеводородами, доступе к арктическим морским маршрутам. Все это, говорит Тишкевич, важно на фоне противостояния США с Китаем. То есть, торги продолжаются.
Эксперт отмечает, что Россия пока сохраняет резервы для ведения войны — как экономические, так и человеческие и материально-технические.
В такой ситуации, по его словам, перспектива перемирия к Пасхе, которая в этом году приходится на 20 апреля, выглядит маловероятной.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин задумал на ближайшие полгода.
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