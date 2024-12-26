Стало известно, до какого срока россияне хотят выйти на границы Днепропетровщины

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Ткачик Олеся
Российские войска продолжают искать возможности для прорыва на фронте, используя тактику охвата, а не лобовые атаки, сообщил в эфире Freedom военный эксперт Сергей Грабский.
Днепропетровская область
По его словам, противник концентрирует усилия на направлениях, где возможен успех. Их стратегия, которая остается экстенсивной и затратной, заключается в охвате рубежей, что требует большого количества сил и средств.
По его словам, оккупанты продолжают давить на Покровском направлении, в то же время стремясь продвинуться к административным границам Днепропетровской области.
Эксперт отметил, что такие действия имеют не только военную, но и политическую подоплеку.
В то же время, он отметил, что темпы продвижения российских войск значительно снизились по сравнению с предыдущими периодами. Грабский подчеркнул, что враг не достиг ни одной оперативной цели до конца года, в частности, на таких направлениях, как Времен Яр, Торецк, Покровск и Курахово.
Эксперт добавил, что украинские силы демонстрируют удивительные навыки оперативного искусства. Особенно это заметно в районе Курахово, где россиянам так и не удалось полностью захватить населенный пункт. Бои остаются сложными и требуют мобилизации всех наших ресурсов, подытожил Грабский.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне готовятся к весеннему наступлению.
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