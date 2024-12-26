Стало известно, до какого срока россияне хотят выйти на границы Днепропетровщины

Российские войска продолжают искать возможности для прорыва на фронте, используя тактику охвата, а не лобовые атаки, сообщил в эфире Freedom военный эксперт Сергей Грабский.

Днепропетровская область

По его словам, противник концентрирует усилия на направлениях, где возможен успех. Их стратегия, которая остается экстенсивной и затратной, заключается в охвате рубежей, что требует большого количества сил и средств.

"Мы наблюдаем ту тактику, которую противник использовал и раньше. Она достаточно экстенсивна, то есть затратна. Ведь для того, чтобы охватывать рубежи, в частности, как это происходит в районе Великой Новоселки, ему нужно значительное количество войск. И хотя такие попытки иногда имеют успех, это требует колоссального напряжения сил и средств. Если враг встретил ожесточенное сопротивление и организованную оборону Сил обороны Украины, то не пытается больше идти в лоб, а осуществить обход и охват”, — пояснил эксперт.

По его словам, оккупанты продолжают давить на Покровском направлении, в то же время стремясь продвинуться к административным границам Днепропетровской области.

Эксперт отметил, что такие действия имеют не только военную, но и политическую подоплеку.

"Противнику важно политически задекларировать, допустим, выход на административную границу Днепропетровской области до Нового года или в первых числах января", — сказал Грабский.

В то же время, он отметил, что темпы продвижения российских войск значительно снизились по сравнению с предыдущими периодами. Грабский подчеркнул, что враг не достиг ни одной оперативной цели до конца года, в частности, на таких направлениях, как Времен Яр, Торецк, Покровск и Курахово.

Эксперт добавил, что украинские силы демонстрируют удивительные навыки оперативного искусства. Особенно это заметно в районе Курахово, где россиянам так и не удалось полностью захватить населенный пункт. Бои остаются сложными и требуют мобилизации всех наших ресурсов, подытожил Грабский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне готовятся к весеннему наступлению.



