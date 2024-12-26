logo

BTC/USD

96582.99

ETH/USD

3411.98

LTC/USD

104.30

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, до какого срока россияне хотят выйти на границы Днепропетровщины
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, до какого срока россияне хотят выйти на границы Днепропетровщины

Россияне давят на Покровском направлении и пытаются продвинуться в Днепропетровскую область

26 декабря 2024, 13:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Российские войска продолжают искать возможности для прорыва на фронте, используя тактику охвата, а не лобовые атаки, сообщил в эфире Freedom военный эксперт Сергей Грабский.

Стало известно, до какого срока россияне хотят выйти на границы Днепропетровщины

Днепропетровская область

По его словам, противник концентрирует усилия на направлениях, где возможен успех. Их стратегия, которая остается экстенсивной и затратной, заключается в охвате рубежей, что требует большого количества сил и средств.

"Мы наблюдаем ту тактику, которую противник использовал и раньше. Она достаточно экстенсивна, то есть затратна. Ведь для того, чтобы охватывать рубежи, в частности, как это происходит в районе Великой Новоселки, ему нужно значительное количество войск. И хотя такие попытки иногда имеют успех, это требует колоссального напряжения сил и средств. Если враг встретил ожесточенное сопротивление и организованную оборону Сил обороны Украины, то не пытается больше идти в лоб, а осуществить обход и охват”, — пояснил эксперт.

По его словам, оккупанты продолжают давить на Покровском направлении, в то же время стремясь продвинуться к административным границам Днепропетровской области.

Эксперт отметил, что такие действия имеют не только военную, но и политическую подоплеку.

"Противнику важно политически задекларировать, допустим, выход на административную границу Днепропетровской области до Нового года или в первых числах января", — сказал Грабский.

В то же время, он отметил, что темпы продвижения российских войск значительно снизились по сравнению с предыдущими периодами. Грабский подчеркнул, что враг не достиг ни одной оперативной цели до конца года, в частности, на таких направлениях, как Времен Яр, Торецк, Покровск и Курахово.

Эксперт добавил, что украинские силы демонстрируют удивительные навыки оперативного искусства. Особенно это заметно в районе Курахово, где россиянам так и не удалось полностью захватить населенный пункт. Бои остаются сложными и требуют мобилизации всех наших ресурсов, подытожил Грабский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне готовятся к весеннему наступлению.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://uatv.ua/uk/vorog-prodovzhuye-tysnuty-na-okremyh-dilyankah-frontu-ale-zhodnogo-operatyvnogo-zavdannya-do-kintsya-roku-ne-vykonav-grabskyj/
Теги:

Новости

Все новости