Стало известно, до каких пор РФ будет терроризировать украинцев ракетными ударами

Российские оккупанты продолжают модернизировать свои дроны и баллистические ракеты, что значительно усложняет их перехват украинскими Силами обороны, сообщил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Ракетный удар

По его словам, несмотря на постоянные технические усовершенствования со стороны России, украинские военные адаптируются к новым угрозам. Хотя модернизация действительно усложняет работу противовоздушной обороны, она не делает ее невозможной.

При этом эксперт добавил, что Китай частично способствует тому, что РФ может усовершенствовать свое вооружение. В частности, в сбитых дронах "Шахед", изученных украинскими специалистами, обнаружили навигационные системы нового образца, вероятно, китайского происхождения. Они оказались более устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы Украины.

Кроме того, эксперт напомнил, что ЗРК Patriot способен обнаруживать цели на расстоянии до 150 км, но из-за сложных траекторий и высокой скорости, например у ракет "Кинжал", время на реакцию очень ограничено. Жмайло подчеркнул, что текущее количество систем ПВО в Украине недостаточно — для эффективной защиты территории нужно не менее 25 установок "Patriot", тогда как сейчас удалось собрать только пять.

При этом эксперт предположил, что РФ прекратит террористические атаки на Украину. По его словам, Кремль надеется использовать ситуацию неопределенности в Вашингтоне, чтобы путем ударов добиться уступок американской администрации.

Жмайло отметил, что, несмотря на сложные условия, ситуация для Украины уже не такая критическая, как в начале полномасштабного вторжения. Если раньше Россия могла выпускать более 100 ракет и более 200 дронов за атаку, то сейчас ее возможности снизились. Значительную роль в этом сыграли дальнобойные удары по стратегическим базам РФ, в частности Энгельс-2, где были выведены из строя бомбардировщики Ту-160.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ усовершенствовала свои ракеты так, что их трудно перехватить системами ПВО.



