Стало известно, до каких пор Путин планирует продолжать войну: близко ли мирные переговоры

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Slava Kot
Согласно анализу руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, Россия не планирует в ближайшее время идти на мирные переговоры с Украиной для окончания войны. По его словам, Путин планирует продолжать войну, по меньшей мере, до 2027 года.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Андрей Коваленко в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что Россия не только отказывается от переговоров, но и планирует продолжать войну против Украины еще на несколько лет.
По его словам, Кремль специально создает размытые конструкции, главная цель которых сделать невозможным начало мирных переговоров для окончания войны в Украине.
Как объясняет Коваленко, Путина можно склонить к переговорам только через давление, в частности, его союзника – Китай. По его словам, под влиянием Китая риторика российского диктатора изменится, ведь Китай помогает поддерживать интенсивность войны против Украины из-за непрямой помощи в обходе санкций и поддержки ВПК РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, когда Трамп встретится с Путиным.
Также "Комментарии" писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал цели России в войне против Украины.
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