Стало известно, до каких пор Путин планирует продолжать войну: близко ли мирные переговоры

Согласно анализу руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, Россия не планирует в ближайшее время идти на мирные переговоры с Украиной для окончания войны. По его словам, Путин планирует продолжать войну, по меньшей мере, до 2027 года.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что Россия не только отказывается от переговоров, но и планирует продолжать войну против Украины еще на несколько лет.

"Я анализирую не только заявления Путина, но и работу военно-промышленного комплекса, экономический потенциал и акценты, которые делаются на оборону и продолжение интенсивной войны на протяжении 2025 года, а также попытки накопить ресурсы и распределить их таким образом, чтобы они могли воевать до 2027 года", — сказал лейтенант.

По его словам, Кремль специально создает размытые конструкции, главная цель которых сделать невозможным начало мирных переговоров для окончания войны в Украине.

"Путину, видимо, не нравится позиция Владимира Зеленского, поэтому он пытается вести переговоры без него. Россияне делают все возможное, чтобы сорвать процесс и обвинить в этом Украину, готовя ресурсы для продолжения войны", — указывает Коваленко и добавляет, что эти шаги должны предусмотреть не только в Украине, но и Дональд Трамп и страны ЕС.

Как объясняет Коваленко, Путина можно склонить к переговорам только через давление, в частности, его союзника – Китай. По его словам, под влиянием Китая риторика российского диктатора изменится, ведь Китай помогает поддерживать интенсивность войны против Украины из-за непрямой помощи в обходе санкций и поддержки ВПК РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, когда Трамп встретится с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал цели России в войне против Украины.