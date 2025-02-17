Стало известно, действительно ли Трамп и Путин договорились о прекращении войны в Украине

Через "дни или недели" США представят план по окончанию войны в Украине, заявил спецпредставитель Трампа Кит Келлог. Перед этим он обсудит с европейцами гарантии безопасности Украине, затем передаст их видение Трампу. При этом Келлог заявляет, что финальное решение будет за президентом США.

Переговоры о мире

При этом, сам процесс окончания войны, по мнению Келлога, займет 180 дней.

В то же время эксперт по международным вопросам Максим Яли напомнил, что "Блумберг" уже написал, что на конец февраля планируется встреча американского президента Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. При этом уже на этой неделе там же анонсирована встреча советников Трампа и Путина. Как считает эксперт, они обсудят детали подготовки двухсторонней встречи на уровне глав государств.

"Пока все выглядит так, что Трамп и Путин уже обо всем договорились заранее и просто намереваются поставить перед фактом и Украину, и ЕС. Но это обманчивое впечатление. Тут "по-быстрому" не разобраться и не решить", — считает эксперт.

По его мнению, то, что Келлог уже берёт не 100 дней, как ранее, а 180, тому лишь подтверждение.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, возможно, Трамп и Путин договорились о том, чтобы объявить перемирие на фронте. После этого, возможно, в Украине будут проведены выборы, но РФ добивается, чтобы к избирательному процессу были допущены все партии. При этом, эксперты считают, что именно в этом кроется самая большая опасность для Украины, так как РФ начинает против нее "политическую СВО". Ее цель – взять Украину под полный контроль и сделать так называемым союзным государством.



