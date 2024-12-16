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Стало известно, что ждет Украину на следующий день после того, как закончится война

В Верховной Раде рассказали, что будет сразу после того, как войну в Украине каким-то образом остановят

сегодня, 07:08 comments1719
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Ткачик Олеся

Как только "перестанут стрелять", независимо от того будет ли это временная заморозка или попытка остановить войну каким-то более длительным миром, начнется война вокруг этой войны, убежден нардеп Владимир Вятрович.

Стало известно, что ждет Украину на следующий день после того, как закончится война

Переговоры Украины и РФ

По его мнению, война будет информационной за то, чтобы правильно объяснить ее, предоставить украинцам и миру.

В этом противостоянии Россия попытается захватить дополнительно то, что не удалось с помощью оружия. Поэтому будет запускать тезисы не только о вине Украины (это уже давно продолжается), но и о ненужности этой войны, а потому бесполезность потерь (человеческих, материальных, политических). Их будут направлять на нас для демотивации и демобилизации украинского общества. Чтобы сломить его волю к сопротивлению, которое не удалось одолеть вооруженной агрессией", — убежден нардеп.

Кроме этого, добавляет Вятрович, с помощью этих месседжей Кремль будет пытаться влиять также и на соседей Украины, мол, что не будете слушать РФ, то с вами будет то же, что и из Украины.

"Досадно, но уже сейчас похожие слова слышим от Трампа, который говорит о бессмысленной войне, подчеркивает, что как бы он руководил США раньше ее не было бы. На самом деле будет или не будет война, а точнее, когда именно и какой она будет, решал только Путин, который видит в ней свою главную миссию", — убежден нардеп.

По его убеждению, Украине нужно объяснять себе и миру, что это война за наше существование как отдельной нации. При этом, подчеркивает Вятрович, значение этой войны глобально, потому что она против того, что кто-то в мире может решать судьбу другой нации или даже сам факт ее существования. А это значит, что эта война не просто не бессмысленна, она о самом важном в истории противостоянии свободы и неволи, подчеркнул политик.

"Это значит, наши потери точно не были и не будут напрасными. Это значит, что мы не проигрываем эту войну, пока будут существовать украинцы. Не проиграет весь свободный мир, пока будут существовать украинцы", — подытожил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может стать новейшим Черчиллем.




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Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/pfbid02UuXqsCvmDucjohz1qRn5pFKKiRLkCkVcvqNyr8KsCNwELLoPA53xSt5wJDYNLw4Ul
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