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Стало известно, что ждет Россию, если она откажется от участия в саммите мира

У запада есть все инструменты, чтобы принудить РФ даже к капитуляции, заявил в эфире Freedom политолог Буряченко

12 июля 2024, 19:18 comments1801
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Ткачик Олеся
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Отказ России участвовать во втором саммите мира, организованном Украиной, был предсказуем: принудить ее к миру можно только сильным ультиматумом, считает политолог Алексей Буряченко.

Стало известно, что ждет Россию, если она откажется от участия в саммите мира

Саммит мира

При этом он признал, что после первого саммита мира не было создано ни одного элемента давления на Россию. Впрочем, по его словам, такой задачи и не было. Эксперт говорит, что первый саммит мира был некой площадкой для определения позиций, где страны-участницы могли услышать друг друга.

Буряченко убежден, что на фоне неработающей коллективной системы безопасности и забуксовавшего Совета Безопасности ООН именно саммит показал многим странам, кто является основным дестабилизирующим элементом в мире — это Российская Федерация, и как она ведет войны и агрессии, в частности, гибридные.

При этом эксперт считает, что проведение второго саммита мира до выборов президента США имеет свою логику, ведь у всех есть оговорки о приходе к власти в Штатах Дональда Трампа.

"Но здесь, по сути, заключается ключевой вопрос, сможет ли следующий саммит мира, например, к выборам в Соединенных Штатах, заставить своим ультиматумом Российскую Федерацию, во-первых, к тому, чтобы они сели за стол переговоров, — это раз. А во-вторых, сможет ли саммит мира быть такой площадкой, на которой там, скажем, Российская Федерация подпишет свои условия капитуляции и Украина достигнет желаемого справедливого мира на основании формулы мира”, — говорит эксперт.

Политолог напомнил, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, формат переговоров с участием Российской Федерации возможен после наработки позиции и с участием государств-гарантов. То есть, добавляет Буряченко, второй саммит мира должен подвести итоги — когда страны наработали финальное предложение и выдвинули ультиматум России. При этом эксперт сомневается, что РФ примет участие в саммите.

Впрочем, Буряченко считает, если РФ откажется участвовать во втором саммите мира и не согласится на какой-либо конструктивный разговор, мир может выдвинуть ультимативные условия, которые Украина не может себе позволить из-за нехватки ресурсов и геополитического значения.

“Например, объявить полное эмбарго в Российской Федерации может только широкая коалиция стран. Есть много других вероятных ультимативных решений. Исключать возможность результативности второго саммита мира не стоит", — отметил политолог.

По его мнению, именно этот саммит должен стать основой будущего мира на украинских условиях. Впрочем, как добавил он, как реализовать ультиматумы для России — это следующий этап с участием стран-гарантов и предлагающих свои площадки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Кремле нервно прокомментировали следующий саммит мира.




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Источник: https://uatv.ua/uk/svit-mozhe-postavyty-sylnyj-ultymatum-rf-dlya-prymusu-yiyi-do-zakinchennya-vijny-na-umovah-ukrayiny-buryachenko/
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