Стало известно, что ждет Россию, если она откажется от участия в саммите мира

Отказ России участвовать во втором саммите мира, организованном Украиной, был предсказуем: принудить ее к миру можно только сильным ультиматумом, считает политолог Алексей Буряченко.

Саммит мира

При этом он признал, что после первого саммита мира не было создано ни одного элемента давления на Россию. Впрочем, по его словам, такой задачи и не было. Эксперт говорит, что первый саммит мира был некой площадкой для определения позиций, где страны-участницы могли услышать друг друга.

Буряченко убежден, что на фоне неработающей коллективной системы безопасности и забуксовавшего Совета Безопасности ООН именно саммит показал многим странам, кто является основным дестабилизирующим элементом в мире — это Российская Федерация, и как она ведет войны и агрессии, в частности, гибридные.

При этом эксперт считает, что проведение второго саммита мира до выборов президента США имеет свою логику, ведь у всех есть оговорки о приходе к власти в Штатах Дональда Трампа.

"Но здесь, по сути, заключается ключевой вопрос, сможет ли следующий саммит мира, например, к выборам в Соединенных Штатах, заставить своим ультиматумом Российскую Федерацию, во-первых, к тому, чтобы они сели за стол переговоров, — это раз. А во-вторых, сможет ли саммит мира быть такой площадкой, на которой там, скажем, Российская Федерация подпишет свои условия капитуляции и Украина достигнет желаемого справедливого мира на основании формулы мира”, — говорит эксперт.

Политолог напомнил, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, формат переговоров с участием Российской Федерации возможен после наработки позиции и с участием государств-гарантов. То есть, добавляет Буряченко, второй саммит мира должен подвести итоги — когда страны наработали финальное предложение и выдвинули ультиматум России. При этом эксперт сомневается, что РФ примет участие в саммите.

Впрочем, Буряченко считает, если РФ откажется участвовать во втором саммите мира и не согласится на какой-либо конструктивный разговор, мир может выдвинуть ультимативные условия, которые Украина не может себе позволить из-за нехватки ресурсов и геополитического значения.

“Например, объявить полное эмбарго в Российской Федерации может только широкая коалиция стран. Есть много других вероятных ультимативных решений. Исключать возможность результативности второго саммита мира не стоит", — отметил политолог.

По его мнению, именно этот саммит должен стать основой будущего мира на украинских условиях. Впрочем, как добавил он, как реализовать ультиматумы для России — это следующий этап с участием стран-гарантов и предлагающих свои площадки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Кремле нервно прокомментировали следующий саммит мира.



