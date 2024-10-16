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Стало известно, что в тайных пунктах плана победы

Представитель Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о тайных приложениях к плану победы Зеленского.

сегодня, 13:45
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский представил план победы, состоящий из пяти основных пунктов и трех тайных приложений. Вероятно, тайные пункты касаются количества оружия, которое должно быть предоставлено Украине.

Стало известно, что в тайных пунктах плана победы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Во время выступления в Верховной Раде Владимир Зеленский озвучил основные пункты плана победы:

  • 1. Приглашение Украины в НАТО
  • 2. Укрепление обороны
  • 3. В Украине размещают комплексный неядерный пакет сдерживания от РФ
  • 4. Усиление санкций против РФ и развитие потенциала в Украине
  • 5. После войны украинские военные могут делиться опытом с другими странами Европы и НАТО.

Кроме того, по словам Зеленского, некоторые пункты плана победы содержат тайные приложения о которых публично не будут говорить.

По словам представителя Офиса президента Михаила Подоляка, тайные приложения будут содержать количество оружия, которое хочет получить Украина.

"Это все, что касается математической составляющей: какое количество оружия, в каком виде должно быть предоставлено Украине", — сказал Подоляк.

По его словам, план победы четкий и теперь партнеры должны решить, готовы ли они помогать или "все вместе капитулировать", ведь Украина будет продолжать войну в любом случае. Ожидается, что секретные приложения к плану победы будут переданы в руки некоторых лидеров партнеров Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объяснил, как партнеры отреагировали на стратегию победы Украины в войне.

Также "Комментарии" писали о скандальном заявлении президента Никарагуа о Владимире Зеленском.



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