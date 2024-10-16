Стало известно, что в тайных пунктах плана победы

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский представил план победы, состоящий из пяти основных пунктов и трех тайных приложений. Вероятно, тайные пункты касаются количества оружия, которое должно быть предоставлено Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Во время выступления в Верховной Раде Владимир Зеленский озвучил основные пункты плана победы:
Кроме того, по словам Зеленского, некоторые пункты плана победы содержат тайные приложения о которых публично не будут говорить.
По словам представителя Офиса президента Михаила Подоляка, тайные приложения будут содержать количество оружия, которое хочет получить Украина.
По его словам, план победы четкий и теперь партнеры должны решить, готовы ли они помогать или "все вместе капитулировать", ведь Украина будет продолжать войну в любом случае. Ожидается, что секретные приложения к плану победы будут переданы в руки некоторых лидеров партнеров Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объяснил, как партнеры отреагировали на стратегию победы Украины в войне.
Также "Комментарии" писали о скандальном заявлении президента Никарагуа о Владимире Зеленском.
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