Стало известно, что в тайных пунктах плана победы

Президент Украины Владимир Зеленский представил план победы, состоящий из пяти основных пунктов и трех тайных приложений. Вероятно, тайные пункты касаются количества оружия, которое должно быть предоставлено Украине.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Во время выступления в Верховной Раде Владимир Зеленский озвучил основные пункты плана победы:

1. Приглашение Украины в НАТО

2. Укрепление обороны

3. В Украине размещают комплексный неядерный пакет сдерживания от РФ

4. Усиление санкций против РФ и развитие потенциала в Украине

5. После войны украинские военные могут делиться опытом с другими странами Европы и НАТО.

Кроме того, по словам Зеленского, некоторые пункты плана победы содержат тайные приложения о которых публично не будут говорить.

По словам представителя Офиса президента Михаила Подоляка, тайные приложения будут содержать количество оружия, которое хочет получить Украина.

"Это все, что касается математической составляющей: какое количество оружия, в каком виде должно быть предоставлено Украине", — сказал Подоляк.

По его словам, план победы четкий и теперь партнеры должны решить, готовы ли они помогать или "все вместе капитулировать", ведь Украина будет продолжать войну в любом случае. Ожидается, что секретные приложения к плану победы будут переданы в руки некоторых лидеров партнеров Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объяснил, как партнеры отреагировали на стратегию победы Украины в войне.

Также "Комментарии" писали о скандальном заявлении президента Никарагуа о Владимире Зеленском.