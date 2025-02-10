Стало известно, что уже внесли в американский мирный план о завершении войны

Россия не готова ни к какому диалогу, это фиксируют украинские союзники по всему миру, отметил в эфире Freedom политолог-международник Дмитрий Левусь.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, условия, выдвигаемые Кремлем для начала переговоров, фактически означают капитуляцию Украины. Он подчеркнул, что такие требования абсолютно безосновательны, особенно учитывая сомнительную легитимность властей РФ, ведь Путин переписал Конституцию, чтобы сохранить свою власть.

Кроме того, Левусь также отметил, что, несмотря на продвижение российских войск на фронте, их наступление не стремительно. Эксперт подчеркнул, что Россия уже полгода не может восстановить контроль даже над собственной территорией в Курской области.

"Поэтому я думаю, что Путин не хочет реальных переговоров. Он будет стремиться к тому, чтобы имитировать переговоры. При этом, чтобы выйти на эту имитацию, он уже потребует уступок со стороны Украины и со стороны мира", — убежден Левусь.

По его оценке, Кремль стремится к выгодным для себя решениям, таким как прекращение огня на определенных участках фронта и снятие санкций. Эксперт подчеркнул, что это та самая тактика, которая была во время подписания Минских договоренностей и Будапештского меморандума. То есть, добавляет эксперт, Россия создает иллюзию переговорного процесса, но действительно использует его для достижения собственных целей.

Кроме того, политолог прокомментировал американский план по прекращению войны. По его словам, финальная версия документа еще не сформирована.

“Исходя из того, что мы видим, план до конца не оформлен. Что касается подвешенного состояния, Россия стремится закрепить за собой их в юридическом порядке, и весь мир должен это признать. Это абсурдно. Это окончательная смерть не только мирового международного права, но и стабильности в Европе. Если вдруг создать такой прецедент, то пересмотр границ Европы станет вопросом времени", – подчеркнул Левусь.

Он также напомнил, что Кремль объявил о включении в состав РФ территорий, фактически никогда не контролировавших, в частности города Запорожья. Именно поэтому даже "подвешенный статус" оккупированных территорий вряд ли устроит Москву.

Напомним , портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп сообщил, что имеет мирный план.



