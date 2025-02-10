Стало известно, что уже внесли в американский мирный план о завершении войны

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Ткачик Олеся
Россия не готова ни к какому диалогу, это фиксируют украинские союзники по всему миру, отметил в эфире Freedom политолог-международник Дмитрий Левусь.
Переговоры Украины и РФ
По его словам, условия, выдвигаемые Кремлем для начала переговоров, фактически означают капитуляцию Украины. Он подчеркнул, что такие требования абсолютно безосновательны, особенно учитывая сомнительную легитимность властей РФ, ведь Путин переписал Конституцию, чтобы сохранить свою власть.
Кроме того, Левусь также отметил, что, несмотря на продвижение российских войск на фронте, их наступление не стремительно. Эксперт подчеркнул, что Россия уже полгода не может восстановить контроль даже над собственной территорией в Курской области.
По его оценке, Кремль стремится к выгодным для себя решениям, таким как прекращение огня на определенных участках фронта и снятие санкций. Эксперт подчеркнул, что это та самая тактика, которая была во время подписания Минских договоренностей и Будапештского меморандума. То есть, добавляет эксперт, Россия создает иллюзию переговорного процесса, но действительно использует его для достижения собственных целей.
Кроме того, политолог прокомментировал американский план по прекращению войны. По его словам, финальная версия документа еще не сформирована.
Он также напомнил, что Кремль объявил о включении в состав РФ территорий, фактически никогда не контролировавших, в частности города Запорожья. Именно поэтому даже "подвешенный статус" оккупированных территорий вряд ли устроит Москву.
Напомним , портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп сообщил, что имеет мирный план.
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