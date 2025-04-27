Стало известно, что Трамп сказал Макрону до разговора с Зеленским

Читательница по губам раскрыла предупреждение Трампа Эммануэлю Макрону из пяти слов за несколько минут до разговора с Владимиром Зеленским на похоронах Папы Римского, пишет The SUN.

Читатель по губам показал, что Трамп дал Макрону предупреждение из пяти слов. Фото: EPA

Импровизированная встреча состоялась внутри базилики Святого Петра, когда пара Зеленский и Трамп подняла стулья для интенсивного разговора один на один.

Президентов заметили с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Киром Стармером, когда расставляли стулья для встречи.

На фотографиях видно, как Макрон обнимает президента Украины, а затем Трамп отводит президента Франции в сторону и делает морозное предупреждение.

Профессиональный читатель по губам Никола Хиклинг проанализировала взаимодействие между мировыми лидерами и сказала Sun: "Дональд протягивает руки к ним обоих и тянет их к себе".

"Он говорит Макрону: "Ты здесь не в праве, мне нужно, чтобы ты оказал мне услугу, ты не должен быть здесь".

"Зеленский кивает в знак согласия, а стоящий перед камерой викарий поворачивает голову в сторону, выглядя обеспокоенно тем, что они услышали".

Хиклинг также проанализировала видео с мини-саммита мира Зеленского и Трампа.

По ее словам, украинский президент сказал: "Я бы хотел, чтобы вы это сделали, но не так".

Трамп отвечает: "Это очень интересная стратегия. У вас есть подтверждение".

После похорон Зеленский сказал: "Мы много обсуждали один на один. Надеемся на результат во всем, что мы освещали".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели короткую, но важную встречу в Ватикане перед церемонией прощания с Папой Франциском. Это были их первые переговоры после непростого визита Зеленского в Вашингтон в феврале.

Как отметил эксперт-международник Станислав Желиховский, эта встреча состоялась на фоне попыток Трампа достичь договоренности о прекращении огня между Украиной и Россией. По его словам, Трамп предупреждал: если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, США могут свернуть свои дипломатические инициативы. При этом следует помнить, что ранее Трамп заявлял о необходимости оставить Крым под контролем России, что противоречит украинской позиции.

"Дискуссии продолжаются. Стороны еще прорабатывают возможные варианты мирного соглашения между Украиной и Россией", — отметил Желиховский.