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Стало известно, что точно укажет на то, что переговорный процесс о мире таки начался

Все о чем заявил Трамп просто разговоры и позиция американского президента относительно мира в Украине может измениться

сегодня, 12:54
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Ткачик Олеся

События в треугольнике США-Россия-Украина начали двигаться стремительно и даже головокружительно, отметил политолог Владимир Фесенко. По его словам, кто-то уже ожидает, что завтра будет мир, а кто-то в панике, что американский президент Дональд Трамп сдружится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и принудит Украину к миру на российских условиях.

Стало известно, что точно укажет на то, что переговорный процесс о мире таки начался

Трамп, Зеленский и Путин

При этом эксперт советует всем успокоиться, ведь с Путиным и особенно с Трампом завтра может быть иначе, чем сегодня, а тем более вчера. И то, что они говорят, не значит, что именно так и будет, добавил политолог.

Фесенко отмечает, что главный критерий дальнейшего развития переговорного процесса очень прост – это согласование и публичное оглашение даты, места, формата и повестки дня реальных рабочих переговоров между Россией и Украиной при модерации США, возможно и при участии ЕС.

"Если в ближайшее время (возможно после Мюнхена, до конца февраля) у нас будет конкретная информация о начале рабочих мирных переговоров, вот тогда точно можно будет сказать, что переговорный процесс вышел на качественно новый уровень. В противном случае это будет означать, что в позиции России ничего не поменялось. Просто Путин начал психологически обрабатывать Трампа, но не намерен идти на компромиссный вариант завершения войны, как хотят в команде Трампа", — подчеркнул Фесенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп позвонил Путину и по итогам разговора заявил, что Украина не сможет вернуть свои территории, впрочем, должна пойти на мир с РФ, потому что в стране гибнут люди. Впрочем, как говорят эксперты, в Украине уже начали противостоять активным миротворческим инициативам Трампа. В частности, уже после всех переговоров о мире, Россия ночью подверглась массированной атаке украинскими беспилотниками.




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Источник: https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/pfbid02GAKjuPwU6T7Q4JPCigmaxRkzcdpEPMWUCwaNQAFGnpHsabeCET81pS68tpqqhbMKl
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