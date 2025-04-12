Стало известно, что сделают с РФ, если она не перестанет стрелять к Пасхе

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Ткачик Олеся
Если до 20 апреля Россия не предпримет никаких реальных шагов по прекращению огня, президент США Дональд Трамп может прибегнуть к экономическому давлению, считает экономический эксперт Илья Несходовский. По его словам, одним из возможных вариантов являются санкции против российской нефти и нефтепродуктов.
Владимир Путин
Эксперт отметил, что из риторики Трампа и его команды можно заключить, что России выдвинули четкий дедлайн — к Пасхе. Если после этой даты Москва не продемонстрирует готовности к деэскалации, а наоборот — продолжит ракетные удары по мирным украинским городам, Трампу придется реагировать.
По его мнению, среди возможных инструментов давления может быть законопроект, который уже представлен в Конгресс США. Речь идет о введении 500% тарифа на импорт нефтепродуктов из стран, покупающих российскую нефть.
Именно поэтому, подчеркивает он, санкции на российскую нефть приведут к тому, что Индия не будет покупать ее в таких объемах, если не будет возможности продать производимые из нее нефтепродукты.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ объяснили, зачем их украинские территории.
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