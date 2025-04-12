Стало известно, что сделают с РФ, если она не перестанет стрелять к Пасхе

Если до 20 апреля Россия не предпримет никаких реальных шагов по прекращению огня, президент США Дональд Трамп может прибегнуть к экономическому давлению, считает экономический эксперт Илья Несходовский. По его словам, одним из возможных вариантов являются санкции против российской нефти и нефтепродуктов.

Владимир Путин

Эксперт отметил, что из риторики Трампа и его команды можно заключить, что России выдвинули четкий дедлайн — к Пасхе. Если после этой даты Москва не продемонстрирует готовности к деэскалации, а наоборот — продолжит ракетные удары по мирным украинским городам, Трампу придется реагировать.

"Потому что бездействие после того, как он громко говорил о своей мирной инициативе, будет выглядеть как минимум бессмысленно. Поэтому нужно давление, нужно соответствующее решение”, — убежден экономический эксперт.

По его мнению, среди возможных инструментов давления может быть законопроект, который уже представлен в Конгресс США. Речь идет о введении 500% тарифа на импорт нефтепродуктов из стран, покупающих российскую нефть.

"Объясню, как это работает. То есть в настоящее время у России и США очень мало экономических отношений. Они практически не торгуют. Сумма чуть больше 2 млрд долларов. Но в то же время Россия продает огромные объемы нефти в первую очередь. Индия перерабатывает эту нефть, получает нефтепродукты и вот эти нефтепродукты отправляет в США. Фактически США покупают российскую нефть, но уже переработанную, в качестве уже готовых нефтепродуктов", – говорит эксперт.

Именно поэтому, подчеркивает он, санкции на российскую нефть приведут к тому, что Индия не будет покупать ее в таких объемах, если не будет возможности продать производимые из нее нефтепродукты.

"Поэтому эти санкции могут быть достаточно существенными", — подытожил Несходовский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ объяснили, зачем их украинские территории.





