Стало известно, что сделает Украина, если Путин откажется от перемирия

После переговоров в Джидде в Офисе президента заявили о том, что достигли основной цели – опровергли информацию о том, что Украина не готова к миру. В частности, об этом в интервью "Укринформу" сказал заместитель председателя ОП Игорь Жовква. Теперь, по его словам, мяч действительно на стороне Россия, которая должна продемонстрировать, действительно ли она готова к миру, как рассказывают ее топ-чиновники.

Перемирие в Украине

Как подчеркнул Жовква, теперь нужно дождаться реакции кремлевского диктатора Владимира Путина. С ним американские переговорщики намерены сконтактироваться до конца текущей недели.

Впрочем, отметил замглавы Офиса президента, есть такая вероятность, что Россия откажется от перемирия на 30 дней. Если это произойдет, то Киев будет координировать свои дальнейшие действия с Вашингтоном.

"Сейчас очень важно, что США мгновенно сняли паузу на военную помощь и обмен разведывательной информацией. Все – это уже сделанный шаг. Поэтому, если российская сторона не готова к миру, значит, Украина и США в дальнейшем координируют свои позиции – возможно, меняют тактику, возможно, делают какие-то другие ходы", — подчеркнул Жовква.

По его убеждению, сейчас очень важно зафиксировать, что украинская и американская стороны работают совместно с выработкой следующей тактики и стратегии.

Жовква сообщил, что уже в ближайшее время Украиной и США будут сформированы соответствующие делегации, которые также обсудят технические аспекты возможного перемирия.

"К сожалению, не могу сейчас раскрывать детали. Но если оно не произойдет – то речь пойдет о других аспектах и изменениях нашей общей позиции", — добавил Жовква.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин приехал в камуфляже в Курскую область. Есть мнение, что это может свидетельствовать о том, что РФ не согласится на прекращение огня на фронте.



