Стало известно, что сделает Путин во время выборов в США или сразу после них

Уже больше двух месяцев кремлевский диктатор Владимир Путин не бил массово ракетами по Украине, отметил политолог Виктор Андрусив, добавив, что этот момент обязательно наступит.

Владимир Путин

По его словам, сомнительно, что существуют какие-то точные даты даже в РФ, но есть определенная логика, как это может произойти.

"Я остаюсь при своем мнении, что Путин хочет переговоров, но с позиции силы. И эти переговоры, так или иначе, зависят от результатов выборов в США. Он точно не питает иллюзий относительно Трампа, потому что уже раз праздновал его победу, но так ничего и не получил", — говорит политолог.

Тем не менее, подчеркивает он, Путин знает предпосылки, влияющие на американцев. Одна из них – это ядерное оружие. Именно поэтому на этой неделе кремлевский диктатор проводил ядерные учения.

"За неделю до американских выборов. Соупадение?" – спрашивает политолог.

Вторая предпосылка влияния на американцев – это энергетический кризис в Украине. Вынос украинской энергетики снова ставит всех перед необходимостью идти на переговоры с Путиным, поскольку в очередной раз разрушает перспективы нашей победы и смысл нашей поддержки.

"Поскольку первым он уже происходил, то скоро, наверное, и второй ход. Есть две больные логики, когда он может это сделать: во время или сразу после американских выборов усилить позиции по необходимости прекращения войны. Или с первыми серьезными похолоданиями, чтобы сразу парализовать систему отопления", – отметил Андрусив.

По его словам, хотим мы или нет, следует быть готовым к худшему.

"Но во многом выстоять зиму и удержать фронт равно приближению конца войны", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия долгое время не использовала стратегическую авиацию для массированного обстрела Украины. Враг подготовился к ударам, и есть несколько признаков.



