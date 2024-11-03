Стало известно, что сделает Путин во время выборов в США или сразу после них

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Уже больше двух месяцев кремлевский диктатор Владимир Путин не бил массово ракетами по Украине, отметил политолог Виктор Андрусив, добавив, что этот момент обязательно наступит.
Владимир Путин
По его словам, сомнительно, что существуют какие-то точные даты даже в РФ, но есть определенная логика, как это может произойти.
Тем не менее, подчеркивает он, Путин знает предпосылки, влияющие на американцев. Одна из них – это ядерное оружие. Именно поэтому на этой неделе кремлевский диктатор проводил ядерные учения.
Вторая предпосылка влияния на американцев – это энергетический кризис в Украине. Вынос украинской энергетики снова ставит всех перед необходимостью идти на переговоры с Путиным, поскольку в очередной раз разрушает перспективы нашей победы и смысл нашей поддержки.
По его словам, хотим мы или нет, следует быть готовым к худшему.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия долгое время не использовала стратегическую авиацию для массированного обстрела Украины. Враг подготовился к ударам, и есть несколько признаков.
Новости