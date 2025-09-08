logo

Стало известно, что российские войска готовят на Донбассе

Военные уверяют, что парализации фронта и хаотического отступления не будет

8 сентября 2025, 20:49
Кречмаровская Наталия
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украинские и западные аналитики предполагали, что Россия готовится к новому масштабному наступлению – на это указывала передислокация войск. Украинские военные рассказали, что происходит на фронте и чего ждать.

Стало известно, что российские войска готовят на Донбассе

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Мэр Геническа Станислав Бунятов рассказал, что враг уже готовится к масштабному наступлению на Донбассе, и первое, с чего начал — очередное прощупывание направлений и поиск возможности тотального контроля логистических путей в Славянске и Краматорске.

По словам военного, обеспечить огненное давление на эти дороги довольно сложно, ведь они расположены относительно далеко от фронта. Однако тактика врага ощутима для украинских защитников. Бунятов заметил, что просторы украинского Донбасса дают возможности для маневров и эффективного ведения боевых действий, поэтому парализации фронта и хаотического отступления не будет.

"Эта ситуация в очередной раз доказывает нам, что основа в обороне и наступлении — это жесткий контроль логистики, а не погоня за уничтожением единичных врагов в лесополосах, ведь это второстепенная задача", — убежден военный.

Об усилении огневого давления на дорогах рассказал старший лейтенант Сил обороны Украины, позывной "Алекс". По его словам, минувшей ночью (с 7 на 8 сентября, — ред.) была большая активность FPV-дронов противника на участке Лиман – Райгородок – Славянск.

"Судя по всему противник выбрал тактику именно ночных атак данных территорий и поражает любые автомобили или гражданские, или военные — безразлично. Опять же, без дронов-маток или дронов-ретрансляторов здесь никак не обходится, потому что только до линии боевого столкновения расстояние 20 км+ и примерно 5 км от ЛБЗ до позиций", — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал , какой сценарий может готовить Россия на зиму.






Источник: https://t.me/stanislav_osman/9573
