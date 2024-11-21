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Стало известно, что россияне хотели уничтожить в Днепре ракетой «Рубеж»

В Днепре россияне, вероятно, хотели уничтожить предприятие, занимающееся изготовлением ракет

сегодня, 14:53 comments1387
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Ткачик Олеся

Прогнозы США по поводу действий России в третий раз подтвердились. Сначала это касалось предупреждения о вторжении РФ в Украину, впоследствии о теракте в Крокус Холле, а теперь о ракетном ударе по Украине, отметил в эфире Радио НВ военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Стало известно, что россияне хотели уничтожить в Днепре ракетой «Рубеж»

Ракета Рубеж

По его словам, локационно пострадал город Днепр, ведь ему досталась львиная часть всех ракет.

"Город Днепр – это город ракетной славы Украины, в целом еще с Советского Союза. Там есть крупные мощнные предприятия, работающие на ракетную отрасль Украины. И вот буквально недавно несколько дней назад некоторые должностные лица заявляли, что у Украины уже есть собственное ракетное производство. Мы там сделали сотню ракет, а будет три тысячи баллистических ракет с радиусом действия в тысячу километров", — отметил Ступак.

Эксперт предположил, что целью атаки было предприятие, производящее ракеты для ВСУ. По словам Ступака, россияне уже неоднократно пытались уничтожить этот объект, применяя крылатые ракеты, баллистические "Кинжалы" и "Цирконы". Однако из-за укрепления предприятия, защищающего его от подобных ударов, эти попытки были безрезультатными.

В этот раз, говорит эксперт, россияне, вероятно, использовали межконтинентальную баллистическую ракету, ведь обычное оружие не может пробить бетонную защиту. Мощность этой ракеты в сети сравнивают с тремя "Искандерами", попавшими в одну точку.

Ступак считает, что подобные действия со стороны РФ являются проявлением отчаяния.

"Поэтому вот такие неприятные для нас выводы. Но, по-моему, это больше россиян жест отчаяния, что надо чем-то отвечать на украинские удары ATACMSами, Storm Shadow. Последний шаг, который можно уже использовать, — это межконтинентальная баллистика", — подытожил. эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что запуск ракеты "Рубеж" по Днепру, а не Киеву мог стать результатом подковерных торгов между США и РФ.




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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/mizhkontinetalna-balistichna-raketa-kudi-vorog-ciliv-i-chomu-stupak-novini-ukrani-50468203.html
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