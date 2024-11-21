Стало известно, что россияне хотели уничтожить в Днепре ракетой «Рубеж»

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Ткачик Олеся
Прогнозы США по поводу действий России в третий раз подтвердились. Сначала это касалось предупреждения о вторжении РФ в Украину, впоследствии о теракте в Крокус Холле, а теперь о ракетном ударе по Украине, отметил в эфире Радио НВ военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
Ракета Рубеж
По его словам, локационно пострадал город Днепр, ведь ему досталась львиная часть всех ракет.
Эксперт предположил, что целью атаки было предприятие, производящее ракеты для ВСУ. По словам Ступака, россияне уже неоднократно пытались уничтожить этот объект, применяя крылатые ракеты, баллистические "Кинжалы" и "Цирконы". Однако из-за укрепления предприятия, защищающего его от подобных ударов, эти попытки были безрезультатными.
В этот раз, говорит эксперт, россияне, вероятно, использовали межконтинентальную баллистическую ракету, ведь обычное оружие не может пробить бетонную защиту. Мощность этой ракеты в сети сравнивают с тремя "Искандерами", попавшими в одну точку.
Ступак считает, что подобные действия со стороны РФ являются проявлением отчаяния.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что запуск ракеты "Рубеж" по Днепру, а не Киеву мог стать результатом подковерных торгов между США и РФ.
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