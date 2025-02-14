Стало известно, что произойдет с армией, если объявят прекращение боевых действий

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Ткачик Олеся
Если только представить себе, что завтра произойдет прекращение боевых действий — а о завершении войны и справедливом мире сейчас речь не идет — это приведет к резкому падению боеспособности украинских сил обороны, считает военный Юрий Касьянов.
Война в Украине
Дело в том, говорит он, что вслед за перемирием произойдет отмена военного положения (это одно из условий Трампа) и подготовка к выборам. Из армии демобилизуют всех мобилизованных, а многие мобилизованные, подписавшие контракт на время войны, пойдут сами всеми правдами и неправдами.
Дело в том, подчеркивает военный, что почти все эти специалисты находятся на солдатских или сержантских должностях, многие формально (по документам) "стрельцы", "гаранатометчики" или "водители", степень вознаграждения лишь на линии боевого столкновения хоть немного адекватна, а на гражданке они будут очень востребованы. несколько раз больше, чем в армии.
К сожалению, добавляет Касьянов, серьезную реформу в высокотехнологичной части сил обороны не проводили никогда. Зато замаячил "мир", который через полгода-год может обернуться новой, еще более страшной войной, а воевать будет некому и нечем.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какой мир для Украины готовит Трамп.
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