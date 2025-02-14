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Стало известно, что произойдет с армией, если объявят прекращение боевых действий

Решение о прекращении боевых действий может навредить армии и Украине

сегодня, 13:52
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Ткачик Олеся

Если только представить себе, что завтра произойдет прекращение боевых действий — а о завершении войны и справедливом мире сейчас речь не идет — это приведет к резкому падению боеспособности украинских сил обороны, считает военный Юрий Касьянов.

Стало известно, что произойдет с армией, если объявят прекращение боевых действий

Война в Украине

Дело в том, говорит он, что вслед за перемирием произойдет отмена военного положения (это одно из условий Трампа) и подготовка к выборам. Из армии демобилизуют всех мобилизованных, а многие мобилизованные, подписавшие контракт на время войны, пойдут сами всеми правдами и неправдами.

"И в первую очередь демобилизуются те активные граждане, которые пришли в армию добровольно, и сегодня составляют основу технологических подразделений – инженеры, электронщики, программисты, операторы дронов, операторы станций РЭР и РЭБ. Это неизбежно, потому что такие люди легко найдут себе применение на гражданке, а остаться в армии относительно мирное время они не захотят, потому что армия так и не смогла подстроиться под них, не смогла предложить им достойный статус и заслуженное вознаграждение", — говорит Касьянов.

Дело в том, подчеркивает военный, что почти все эти специалисты находятся на солдатских или сержантских должностях, многие формально (по документам) "стрельцы", "гаранатометчики" или "водители", степень вознаграждения лишь на линии боевого столкновения хоть немного адекватна, а на гражданке они будут очень востребованы. несколько раз больше, чем в армии.

К сожалению, добавляет Касьянов, серьезную реформу в высокотехнологичной части сил обороны не проводили никогда. Зато замаячил "мир", который через полгода-год может обернуться новой, еще более страшной войной, а воевать будет некому и нечем.

"Не секрет ведь, что развитие дронов, робототехники быстрее всего идет именно на фронте, мозгами и руками супердефицитных специалистов, которым армии нечего предложить в мирное время", — добавил Касьянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какой мир для Украины готовит Трамп.




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid02s5WwW92MTYGCunG54EkcWGAnM9qFHd9VSPNLuVU4fc2xReXk3htTaCcn34iaR7iwl
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