Стало известно, что произойдет, если Зеленский не сможет договориться с Трампом

Переговоры между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом могут нести в себе большие риски, считает политолог Александр Охрименко. По его словам, несмотря на то, что обе стороны имеют общую цель – прекращение войны, их интересы и подходы к решению проблемы могут оказаться несовместимыми.

Зеленский и Трамп

"В случае провала переговоров, Украина может оказаться в еще более сложной ситуации, чем сейчас. Война может эскалироваться, а международная поддержка Украины может снизиться из-за разочарования в возможности дипломатического решения", — отметил Охрименко.

Впрочем, по его словам, украинские власти не могут полагаться только на переговоры Трампа и Зеленского. Эксперт предположил, что в Киеве, предположительно, уже разработано несколько сценариев дальнейших действий, в том числе в случае провала переговоров. Согласно им, Вооруженные силы Украины продолжат оборону государства, а дипломатический корпус будет искать поддержки в других странах и международных организациях. Также, подчеркивает Охрименко, важную роль играет экономическая стабильность Украины, которая может определить, сколь долго страна сможет продержаться в условиях длительного конфликта.

"В случае провала переговоров Трампа и Зеленского Украина будет вынуждена искать новых союзников и стратегий, но ее основная цель – защита суверенитета и территориальной целостности остается неизменной", — подчеркнул эксперт.

При этом он добавил, что переговоры Трампа и Зеленского могут стать важным шагом на пути к миру, однако Украина должна быть готова к любому развитию событий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о маркере, который точно укажет на то, что Украина согласилась на мирный план Трампа.



