Стало известно, что на самом деле Россия предлагает своими "мирными условиями"

Один из основных пунктов так называемого мирного плана, предложенного Российской Федерацией, предусматривает международное признание незаконной аннексии украинских территорий и полный вывод Вооруженных сил Украины. Такой подход, по мнению президента Владимира Зеленского, не план мира, а жесткий ультиматум.

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"Это не переговорная позиция, а прямое требование, нарушающее международное право. Ведь первым пунктом Россия требует признать вхождение в состав РФ Крыма, так называемых ДНР и ЛНР, а также захваченных частей Запорожской и Херсонской областей. Также – полный вывод ВСУ и других украинских сил с этих территорий", — заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что подобное требование противоречит Уставу ООН, Конституции Украины и базовым принципам международной безопасности. Он подчеркнул, что фактически это выглядит как "вознаграждение Путину за агрессию", а не путь к справедливому миру.

Напомним, 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Посредством Турции РФ передала Украине свой "меморандум", в котором изложено ее видение условий прекращения боевых действий.

Согласно этим условиям, Кремль требует либо начала вывода украинских военных из временно оккупированных областей, либо остановки мобилизации и прекращения поставок западной помощи.

Американские официальные лица, по данным ABC News, выразили разочарование из-за позиции России. По словам источников, выдвинутые Москвой условия абсолютно неприемлемы и невыполнимы в нынешней ситуации.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина обратилась в Россию с предложением ввести режим прекращения огня до возможного проведения встречи на самом высоком уровне — между лидерами обоих государств. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге для журналистов.