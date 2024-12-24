Стало известно, что может сломить сопротивление украинцев, если РФ снова пойдет на Киев или Запорожье

Поддержка еще не сформулированного мирного трека Дональда Трампа является глотком надежды для украинцев, считает политтехнолог Олег Постернак.

Оккупанты

"Это как "морковка" перед носом, которая с каждой неделей до времени "икс" 20 января оптически увеличивается, накачивается ГМО-пустословием в виде домыслов, недомолвок и манипуляций медиасообщества. Украинцы на мир надеются, считая Трампа персоной, способной принудить Путина. Мифическая вера в то, что Трамп "придет и мир приведет", – отметил эксперт.

По его словам, формируются радужные ожидания и рисуются влажные образы завершения войны. Но правда в том, что такие настроения очень деструктивно влияют на мотивацию в войне.

"Существует версия, что в случае рецидива нового наступления на Киев или уверенного похода на Запорожье и Херсон это сыграет деморализационную роль и "сломает" резистентность украинцев, создав психологический эффект новой катастрофы, в которой усталость и паника доведут дело вместо российской артиллерии и ракет", – отметил эксперт.

По его словам, подогретое ожидание мира создает картину желаемых изменений положения, и когда эти мечты по воле обстоятельств убираются, возникает острая психологическая реакция.

При этом Постеранк подчеркнул, что РФ требуются масштабные успехи. По его мнению, точкой их генерации должно стать увлечение Покровска. Если эта версия справедлива, добавляет эксперт, тогда Путин должен готовиться к новой волне официальной мобилизации в РФ и планировать в 2025-м "коренной перелом".

"Масштабные ли неуспехи Украины могут привести к мобилизационному всплеску по аналогии с 2022-м годом? Очень трудный вопрос, учитывая недоверие к ТЦК-шной системе набора, раздражение государственной пропагандой и спадом патриотической пассионарности", — добавил Постернак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , при каких условиях Путин может взять Украину голыми руками.



