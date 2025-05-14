Стало известно, что именно понимает Трамп под «хорошими новостями» о войне в Украине

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Ткачик Олеся
Когда американский президент Дональд Трамп говорит о "хороших новостях сегодня, завтра и послезавтра", то их точно не будет, убежден военный обозреватель Богдан Мирошников.
Дональд Трамп
Он напомнил, что РФ очень четко озвучила свою позицию на переговорах в Стамбуле, а именно: работа вокруг документа, который Кремль хотел, чтобы Украина приняла в 2022 году. То есть, говорит эксперт, РФ будет настаивать, чтобы Украина согласилась на сокращение численности войск до 50 тысяч, приняла "денацификацию" и ввела русский язык как второй государственный.
При этом он убежден, что Трамп заставит украинскую делегацию встретиться с российской делегацией, даже если в Стамбуле не будет кремлевского диктатора Владимира Путина.
Поэтому, добавил Мирошников, слова Трампа о "хороших новостях" являются преувеличением. И когда он столкнется с тем, что Украина не идет на российские условия – он будет давить на нас.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент США Дональд Трамп предполагает, что вскоре можно будет услышать "хорошие новости" о войне России против Украины. По его словам, они могут быть объявлены "сегодня, завтра и, возможно, в пятницу".
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