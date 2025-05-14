Стало известно, что именно понимает Трамп под «хорошими новостями» о войне в Украине

Когда американский президент Дональд Трамп говорит о "хороших новостях сегодня, завтра и послезавтра", то их точно не будет, убежден военный обозреватель Богдан Мирошников.

Дональд Трамп

Он напомнил, что РФ очень четко озвучила свою позицию на переговорах в Стамбуле, а именно: работа вокруг документа, который Кремль хотел, чтобы Украина приняла в 2022 году. То есть, говорит эксперт, РФ будет настаивать, чтобы Украина согласилась на сокращение численности войск до 50 тысяч, приняла "денацификацию" и ввела русский язык как второй государственный.

"Ну и добавят официальное признание 5 регионов российскими. Включая Запорожье, Херсон, Краматорск, Славянск, Дружковку и десятки неоккупированных городов", — отметил Мирошников.

При этом он убежден, что Трамп заставит украинскую делегацию встретиться с российской делегацией, даже если в Стамбуле не будет кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Когда Трамп говорит за "хорошие новости" в этом контексте – то он рассчитывает, что мы примем эти "условия". А это не условия, это капитуляция. Мы на такое не пошли в 2022 году, не пойдем и сейчас. Потому что это добровольный демонтаж государственности", – подчеркнул эксперт.

Поэтому, добавил Мирошников, слова Трампа о "хороших новостях" являются преувеличением. И когда он столкнется с тем, что Украина не идет на российские условия – он будет давить на нас.

"Да, снова на нас. Не в РФ. Потому что ему с ними нужно "бабло косить", а здесь мешает то, что "злобные укры посмели защищаться против убийц и насильников", — подытожил Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент США Дональд Трамп предполагает, что вскоре можно будет услышать "хорошие новости" о войне России против Украины. По его словам, они могут быть объявлены "сегодня, завтра и, возможно, в пятницу".



