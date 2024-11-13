Стало известно, что готовит Путин к инаугурации Трампа: какой ужас мы можем пережить

В ночь на 13 ноября Россия совершила масштабную атаку на Украину, применив сразу несколько видов вооружения, включая крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотников. Это первое нападение со времени, когда стало известно о победе Дональда Трампа на выборах в США, поэтому некоторые эксперты считают его сигналом Кремля Трампу.

Ракетный удар

Однако военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко имеет другое мнение, которое он высказал 24 каналу. Он предположил, что настоящий "сигнал" Путин может послать новоизбранному президенту США поближе к его инаугурации, которая состоится в январе 2025 года.

По мнению Коваленко, нынешняя атака носила ограниченный характер, поскольку Россия использовала меньше средств, чем могла бы. Противник выпустил баллистические ракеты "Искандер" и впервые за несколько месяцев — крылатые ракеты Х-101. Это не демонстрация силы, направленной на Трампа, а скорее подготовка к возможным массированным ударам в будущем, а также проверка украинской системы противовоздушной обороны.

Коваленко считает, что Кремль может попытаться произвести впечатление на Трампа, осуществив ближе к инаугурации более масштабную атаку, используя более 150 дронов и почти сотню ракет разного типа. Таким ударом Россия может намекнуть на готовность прекратить атаки, если Трамп согласится на уступки на условиях Кремля, что означало бы капитуляцию Украины.

Коваленко отметил, что настоящие ультиматумы обычно сопровождаются массовыми разрушениями, когда горят кварталы и уничтожены десятки домов. Нынешняя атака, по его мнению, это своеобразная "пристрелка", которая может предшествовать более интенсивным действиям со стороны России в будущем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сегодня утром Воздушные силы сообщили, что в России зафиксирован взлет восьми бортов Ту-95МС.



