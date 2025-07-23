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Стало известно, что готова Украина для установления мира и прекращения огня

Чего можно ожидать от мирных переговоров в Стамбуле

23 июля 2025, 17:27
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Кречмаровская Наталия

Сегодня в Турции состоится очередной раунд мирных переговоров — российская и украинская стороны встретятся в Стамбуле в среду вечером.

Стало известно, что готова Украина для установления мира и прекращения огня

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Издание Reuters со ссылкой на украинский дипломатический источник сообщает, что Киев рассматривает встречу Путина и Зеленского как ключевое условие прорыва.

"Украинская делегация прибыла в Турцию готова сделать значительные шаги к миру и полному прекращению огня, но все будет зависеть от того, готова ли российская сторона к конструктивному подходу", — пишет издание.

Отмечается, что встреча состоится во дворце Чираган в 16:00 по Гринвичу.

Издание напомнило, что Зеленский ранее на этой неделе заявил, что повестка дня переговоров четкая: возвращение военнопленных и детей, похищенных Россией, а также подготовка встречи между ним и Путиным.

Путин, как пишет издание, отклонил предыдущее предложение Зеленского встретиться с ним лично и заявил, что не считает его легитимным лидером, поскольку находящаяся на военном состоянии Украина не провела новых выборов, когда в прошлом году закончился пятилетний мандат Зеленского. Россия также отрицает похищение детей. А Кремль на этой неделе заявил, что нереалистично ждать "чудес" от переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 21 июля российские войска совершили очередной массированный обстрел территории Украины. До воздушной атаки самолеты стратегической авиации. По состоянию на 22 июля известно о трех снаряженных бортах Ту-95МС на авиабазе "Украинка". Всего вблизи Украины Россия сосредоточила четыре бомбардировщика.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-ukraine-hold-first-peace-talks-seven-weeks-clock-ticks-trump-ultimatum-2025-07-23/
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