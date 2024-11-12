Стало известно, что действительно мотивирует военных КНДР воевать на стороне России

В Российской Федерации помогают вести военные действия против Украины военные КНДР. Северокорейских солдат уже зафиксировали в Курской области. В Центре противодействия дезинформации, ссылаясь на информацию иностранной прессы, объяснили мотивацию северокорейских военных, сообщает портал "Комментарии".

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Мотивацию северокорейских солдат воевать на стороне России объяснило американское издание The Wall Street Journal. Основные тезисы статьи:

северным корейцам с детства насаждали идею, что они должны жертвовать всем ради верховного лидера,

многие военные рассматривают службу как способ избежать строгих условий дома, где царит хроническая нехватка пищи, а работа изнурительна,

участие в зарубежных конфликтах, как война во Вьетнаме, обеспечивала солдатам и их семьям продвижение по службе, партийные звания и привилегии, на что надеются северокорейские военные после участия в российской войне,

умирающие прославляются, а выживающие возвращаются героями,

солдат приучают никогда не сомневаться в приказах Ким Чен Ина, что делает отказ от участия в войне немыслимым.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные уже приняли участие в столкновении с северокорейскими солдатами, которых РФ привлекла к войне в Украине. По данным министра обороны Украины Рустема Умерова, столкновение было "немасштабным".

Такое столкновение можно рассматривать как официальное начало участия Северной Кореи в войне против Украины. Однако, по его убеждению, участие северокорейских солдат в боях пока не является систематическим.



