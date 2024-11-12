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Стало известно, что действительно мотивирует военных КНДР воевать на стороне России

Россия заручилась поддержкой КНДР: в ЦПД объяснили, чем мотивированы военные

сегодня, 17:53
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Кречмаровская Наталия

В Российской Федерации помогают вести военные действия против Украины военные КНДР. Северокорейских солдат уже зафиксировали в Курской области. В Центре противодействия дезинформации, ссылаясь на информацию иностранной прессы, объяснили мотивацию северокорейских военных, сообщает портал "Комментарии".

Стало известно, что действительно мотивирует военных КНДР воевать на стороне России

Фото из открытых источников

Мотивацию северокорейских солдат воевать на стороне России объяснило американское издание The Wall Street Journal. Основные тезисы статьи:

  • северным корейцам с детства насаждали идею, что они должны жертвовать всем ради верховного лидера,

  • многие военные рассматривают службу как способ избежать строгих условий дома, где царит хроническая нехватка пищи, а работа изнурительна,

  • участие в зарубежных конфликтах, как война во Вьетнаме, обеспечивала солдатам и их семьям продвижение по службе, партийные звания и привилегии, на что надеются северокорейские военные после участия в российской войне,

  • умирающие прославляются, а выживающие возвращаются героями,
    солдат приучают никогда не сомневаться в приказах Ким Чен Ина, что делает отказ от участия в войне немыслимым.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные уже приняли участие в столкновении с северокорейскими солдатами, которых РФ привлекла к войне в Украине. По данным министра обороны Украины Рустема Умерова, столкновение было "немасштабным".

Такое столкновение можно рассматривать как официальное начало участия Северной Кореи в войне против Украины. Однако, по его убеждению, участие северокорейских солдат в боях пока не является систематическим.




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Источник: https://cpd.gov.ua/international-direction/globalnyj-pivden/shho-motyvuye-pivnichnokorejskyh-soldativ-voyuvaty-na-boczi-rosiyi/
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