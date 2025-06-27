Стало известно, чем Зеленский смог заинтересовать Трампа

В ходе саммита НАТО в Гааге президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что заинтересовало американского лидера.

Зеленський и Трамп. Фото из открытых источников

По словам Ермака, Трампа заинтересовали достижения украинского оборонно-промышленного комплекса, пишет издание "РБК-Украина". Глава Офиса президента подчеркнул, что встреча между президентом Зеленским и президентом Трампом на саммите НАТО была хорошей. По его словам, Трамп много времени уделил именно обсуждению достижений Украины по производству оружия.

"Он задавал много вопросов и было видно, что ему это очень интересно и точно демонстрирует то, что США заинтересованы в сотрудничестве с Украиной", — рассказал Ермак.

Сегодня Украина стала лидером по производству дронов, подчеркнул руководитель Офиса президента Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Трамп неоднократно делал резонансные заявления о войне в Украине. Так, в начале июня 2025 года, во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, он заявил, что придется дать Украине и России немного повоевать.

"Иногда вы разрешаете им немного подраться. Вы видите это в хоккее, вы видите это в спорте, судьи отпускают их на пару секунд, отпускают их немного, прежде чем вы их растянете", — объяснил свое видение Трамп.

Издание Bloomberg отмечало, что европейские лидеры озабочены заявлениями Трампа. Среди тревожных называют то, что Трамп отказался от переговоров и поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов Америки.



