Стало известно, чем Зеленский смог заинтересовать Трампа

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Кречмаровская Наталия
В ходе саммита НАТО в Гааге президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что заинтересовало американского лидера.
Зеленський и Трамп. Фото из открытых источников
По словам Ермака, Трампа заинтересовали достижения украинского оборонно-промышленного комплекса, пишет издание "РБК-Украина". Глава Офиса президента подчеркнул, что встреча между президентом Зеленским и президентом Трампом на саммите НАТО была хорошей. По его словам, Трамп много времени уделил именно обсуждению достижений Украины по производству оружия.
Сегодня Украина стала лидером по производству дронов, подчеркнул руководитель Офиса президента Украины.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Трамп неоднократно делал резонансные заявления о войне в Украине. Так, в начале июня 2025 года, во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, он заявил, что придется дать Украине и России немного повоевать.
"Иногда вы разрешаете им немного подраться. Вы видите это в хоккее, вы видите это в спорте, судьи отпускают их на пару секунд, отпускают их немного, прежде чем вы их растянете", — объяснил свое видение Трамп.
Издание Bloomberg отмечало, что европейские лидеры озабочены заявлениями Трампа. Среди тревожных называют то, что Трамп отказался от переговоров и поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов Америки.