Стало известно, чем Путин купил Трампа, чтобы тот поддержал мир на условиях РФ

Ключевой задачей Украины является сохранение государства с максимальной территорией и выходом к морю, считает политолог Вадим Денисенко.

Владимир Путин

При этом он подчеркнул, что развал России не рассматривался ни одной стороной как часть сценария. По его убеждению, без внешней помощи развал России руками Украины невозможен.

"Базовая задача переговоров и дальнейших действий – это субъектность Украины, как государства. Результаты переговоров – это не столько о территориях, сколько о субъектности в будущем. Без этого территории не имеют смысла", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, он отметил, что ключевым вопросом являются так называемые красные линии. Украина не должна соглашаться с нейтральным статусом, не должна допустить резкого сокращения максимальной численности ВСУ, не допустить запрета на ряд отраслей ВПК и получить гарантии на поставку определенных видов оружия. Также, говорит Денисенко, важно не допустить, чтобы с России стали масштабно снимать санкции.

" ⁠ Путин начинал с того, что считал: короткая война в Украине позволит ему стать третьим полюсом мира, обеспечит неограниченные полицейские функции на постсоветском пространстве и позволит остановить деславянизацию. Ни одно из этих желаний не будет воплощено в жизнь. Не предполагается никакой Ялты. Россия – останется слабой экономически страной, которая вынуждена будет уступить часть нефтегазовых сверхприбылей в пользу США и монархий Персидского залива. И Китай согласится на это в обмен на то, что против его товаров не будут вводить пошлины", – убежден Денисенко.

Кроме того, по его убеждению, ⁠ Россия потеряет европейские рынки и не получит доступа к новым технологиям. Что бы там Путин ни говорил сейчас – никому не нужно технологически накачивать Россию, которая может начать войну в относительно краткосрочной перспективе.

При этом Денисенко уверен, что ⁠ новая война от России не нужна ни США, ни Китаю.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Украина начала противодействовать миру от Трампа.



