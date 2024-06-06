Стало известно, чем Путин будет «покупать» Запад, чтобы добиться осеннего перемирия

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Ткачик Олеся
Как считает политолог Юрий Романенко, кремлевский диктатор Владимир Путин уже определился, как он будет "покупать" Запад во время осенних переговоров о прекращении огня. По его словам, диктатор скажет, что включит Запорожскую АЭС, чтоб Украина прошла отопительный сезон.
Владимир Путин
В свою очередь политолог Тарас Загородний добавил, что потом будет заключен договор с "Росатомом", где будет указано, что Запорожская область и Энергодар – это Россия. По его словам, в свое время что-то подобное происходило в Крыму.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия ракетными ударами уничтожила в Украине ряд ТЭС. Сейчас в энергосистеме Украине наблюдается острый дефицит мощностей, из-за этого действуют графики отключения света. При этом в "Укрэнерго" прогнозируют, что очень сложной будет ситуация в середине лета, когда из-за жары потребления электричества возрастет. При этом ремонт поврежденных ТЕС будет продолжаться, а АЭС уйдут на плановые ремонты, чтобы подготовиться к зиме.
В то же время, западные СМИ сообщают, что ситуация в энергетике в Украине будет сложной, особенно зимой. Якобы украинцам придется учится жить в темноте и холоде. Они прогнозируют, что зимой украинцы могут рассчитывать на свет в течение только двух-четырех часов. При этом в Минэнерго эту информацией назвали ИПСО в интересах врага.
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