Стало известно, чем Путин будет «покупать» Запад, чтобы добиться осеннего перемирия

Как считает политолог Юрий Романенко, кремлевский диктатор Владимир Путин уже определился, как он будет "покупать" Запад во время осенних переговоров о прекращении огня. По его словам, диктатор скажет, что включит Запорожскую АЭС, чтоб Украина прошла отопительный сезон.

Владимир Путин

"6 гигаватт как раз то, что нужно будет Украине. Это будет один из аргументов, которым он будет сажать ситуацию в Украине на контроль. Потому что в Европе таких избыточных мощностей нет. В общем, увидите, Запорожская АЭС будет одним из козырей Путина на переговорах" , — заявил Романенко.

В свою очередь политолог Тарас Загородний добавил, что потом будет заключен договор с "Росатомом", где будет указано, что Запорожская область и Энергодар – это Россия. По его словам, в свое время что-то подобное происходило в Крыму.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия ракетными ударами уничтожила в Украине ряд ТЭС. Сейчас в энергосистеме Украине наблюдается острый дефицит мощностей, из-за этого действуют графики отключения света. При этом в "Укрэнерго" прогнозируют, что очень сложной будет ситуация в середине лета, когда из-за жары потребления электричества возрастет. При этом ремонт поврежденных ТЕС будет продолжаться, а АЭС уйдут на плановые ремонты, чтобы подготовиться к зиме.

В то же время, западные СМИ сообщают, что ситуация в энергетике в Украине будет сложной, особенно зимой. Якобы украинцам придется учится жить в темноте и холоде. Они прогнозируют, что зимой украинцы могут рассчитывать на свет в течение только двух-четырех часов. При этом в Минэнерго эту информацией назвали ИПСО в интересах врага.



