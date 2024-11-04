Стало известно, будут ли звонить Гаррис и Трамп Путину после победы на выборах

Аналитики CNN прогнозируют, что, независимо от того, кто победит на выборах президента США в 2024 году – Дональд Трамп или Камала Гаррис – российский диктатор Владимир Путин вряд ли согласится на переговоры по прекращению войны в Украине.

Владимир Путин

Андрей Веселовский, чрезвычайный и полномочный посол, советник директора Национального института стратегических исследований, во время эфира на Радио НВ объяснил причины такой позиции Путина и, как возможный первый телефонный звонок нового американского лидера, может повлиять на ситуацию.

"Владимир Путин не заинтересован ни в каких переговорах. У него очень удачное расписание на линии [боевого столкновения]. У него тихо дома. Его поддерживают и корейцы, и иранцы, и китайцы. И почему бы это не продолжать "перемалывать" это "мясо", которое "бабы опять нарожают", — отметил дипломат.

При этом он предположил, что у будущего президента США возможно будет желание повлиять на конфликт. Факт обсуждения CNN возможности телефонного звонка Путину свидетельствует о том, что вопрос Украины продолжает оставаться важным для американского общества и политиков.

В то же время, если речь идет о возможном первом контакте, говорит эксперт, то это не Трамп или Гаррис будут звонить по телефону Путину, а наоборот: победителю выборов звонят мировые лидеры для поздравления. И в этот момент новый президент США может использовать, чтобы задать собственные вопросы или озвучить условия, добавил он.

Что касается возможного эффекта от такого разговора, Веселовский выражает сомнения, в частности, относительно Камалы Гаррис. Трамп, по его мнению, скорее проявит готовность к переговорам и активнее потребует уступок, однако не факт, что это повлияет на позицию России.

В завершение Веселовский подчеркнул, что главные надежды Украины должны быть направлены на внутреннюю мобилизацию и постоянную поддержку западных союзников в виде вооружения, которое критически необходимо для успешного продолжения борьбы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в начале широкомасштабного вторжения РФ требовала от Украины полной капитуляции.



