Стало известно, будут ли в ВСУ летом ротации и поддержка новыми резервами

Ситуация на фронте горячая, оккупанты имеют небольшие продвижения на Покровском направлении в районе Часового Яра, отметил Павел Нарожный. По его словам, чтобы получить эти частичные успехи, враг прибег к тактике с отвлечением внимания Сил обороны, начал наступление на Харьковском направлении.

Война в Украине

На Харьковщине, отмечает эксперт, у врага нет больших достижений, впрочем все же частично он контролирует город Волчанск. Как считает эксперт, это стало возможным потому, что частично на линии фронта отсутствовали фортификационные сооружения, а также Силы обороны имеют недостаток личного состава.

Военный эксперт напомнил, что только 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, и этот процесс пойдет с новой силой. Впрочем, подчеркивает Нарожный, новобранцы должны будут пройти обучение. Поэтому, по прогнозу эксперта, фронт они смогут усилить примерно в сентябре.

"То есть все лето наша армия, к сожалению, будет без подкрепления и ротаций",

— подчеркнул Нарожный и добавил, что именно поэтому, к сожалению, лето для украинских военных будет непростым.

Кроме того, военный эксперт прогнозирует, что враг может обострить ситуацию в Сумской области. По его словам, там власти в районе 3-километровой зоны отселяют граждан, поскольку там они находятся под постоянными обстрелами врага.

Впрочем, Нарожный подчеркивает, что и в Харьковской, и в Сумской областях действуют мощные украинские подразделения. Именно поэтому, по его словам, даже если в Сумской области враг и решит попробовать начать какие-то боевые действия, то они не достигнут какого-либо серьезного и стратегического характера.

Также эксперт предупредил, что в скором времени начнется большая наступательная кампания оккупантов, ведь погода уже позволяет проводить передвижение тяжелой техники, такой как танки и артиллерия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по данным главы Харьковской области Олега Синегубова, удалось стабилизировать ситуацию в области и остановить продвижение оккупантов.