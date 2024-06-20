Стало известно, будут ли оккупанты освобождать своих военных из «волчанского котла»

На агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области заблокирована группа российских оккупантов, численностью около 400 человек. Продолжительность их пребывания зависит от наличия боеприпасов, продовольствия и воды.

Волчанск

Как отметил военный эксперт, экс-работник СБУ Иван Ступак, сначала была информация о десятках российских военных, заблокированных на этом заводе в Волчанске. Сейчас стало известно, что их там около четырехсот. То есть, по его словам, можно говорить о том, что фактически батальон попал в полуокружение, но он не полностью оцеплен. Украинские Вооруженные силы создали ситуацию, при которой оккупанты не могут ни выйти, ни получить подкрепление. Всех, кто пытается приблизиться, уничтожают, подчеркнул эксперт.

По его словам, подобная ситуация на заводе продолжается уже около недели. Обеспечение заблокированных российских окупантов осуществляется воздухом через своеобразный коридор — беспилотники ночью сбрасывают воду, немного амуниции, еду и медикаменты. Таким образом оккупанты там они выживают. Сколько еще они будут там оставаться — неизвестно. Все зависит от обеспечения, добавил эксперт.

Учитывая, что российские войска взимают резервы на севере Харьковской области, они могут попытаться уволить заблокированных на агрегатном заводе, считает аналитик.

"Если российская армия опрокидывает дополнительные резервы на север Харьковской области, то, вероятно, они попытаются эти 400 человек уволить. Сыграть, знаете ли, на пиар, медийно, что, мол, мы своих не бросаем. Но могут и бросить, просто бросить. А потом поставить 400 крестиков где-то в Российской Федерации, вот наши мальчики погибли ни за что. Действительно, не за что”, — отметил Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты попали в "волчанский котел".



