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Стало известно, благодаря чему можно добиться победы. Это средство используют только на 10%

Украине следует более эффективно использовать на фронте беспилотники, считает журналист Юрий Бутусов. По его словам, единственный шанс одержать победу – это создание армии дронов на фронте

сегодня, 12:21
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Юрий Бутусов, именно беспилотники стали стержнем нового боевого порядка на современном поле боя. По его мнению, планирование действий дронов, средств борьбы с дронами противника, связи – является основой тактики. При этом он подчеркнул, что не беспилотники должны идти за людьми, а наоборот – люди за беспилотниками.

Стало известно, благодаря чему можно добиться победы. Это средство используют только на 10%

Дроны на фронте

Как подчеркнул Бутусов, для реализации тактики дронов необходимо создать самостоятельные тактические группы дронов, которые построят управление и взаимодействие с другими боевыми компонентами и позволят применять массированно.

"Дроны, а не люди должны держать фронт и прорывать фронт. Контроль фронта сейчас – это не рассылка людей в посадки, а фронт дронов, антидроновых систем, сенсоров и связи. И ресурсы и силы на это у нас есть"
, – подчеркнул журналист.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский знает о необходимости создания специальных тактических групп беспилотников на фронте. Поэтому дроны даже начали закупать на государственном уровне, однако массированного применения БПЛА на фронте нет, потому что руководство все же недооценивает их потенциал.

Мы используем возможности наших подразделений дронов на 10 процентов, потому что новую тактику и технику просто невозможно применить без организации, управления и планирования
, – добавил журналист.

По его мнению, единственной возможностью продолжать войну и добиться победы является создание фронта дронов, антидроновых систем, сенсоров, высокоточного оружия.

"Не когда-нибудь в будущем, а прямо сейчас, пока еще у нас есть люди, способные отражать все штурмы своим героизмом и характером"
, – подчеркнул Бутусов и добавил, что для этого нужны решения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский пообещал , что до конца года дронов на фронте будет в разы больше.




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Источник: https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid08pzhA8B4oNNxauborZWCex4vieFByEGL6hyq2XFvXX4MNZ4WS1ffcbjRVmdxAwZYl
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