Стало известно, благодаря чему можно добиться победы. Это средство используют только на 10%

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Ткачик Олеся
Как отметил Юрий Бутусов, именно беспилотники стали стержнем нового боевого порядка на современном поле боя. По его мнению, планирование действий дронов, средств борьбы с дронами противника, связи – является основой тактики. При этом он подчеркнул, что не беспилотники должны идти за людьми, а наоборот – люди за беспилотниками.
Дроны на фронте
Как подчеркнул Бутусов, для реализации тактики дронов необходимо создать самостоятельные тактические группы дронов, которые построят управление и взаимодействие с другими боевыми компонентами и позволят применять массированно.
По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский знает о необходимости создания специальных тактических групп беспилотников на фронте. Поэтому дроны даже начали закупать на государственном уровне, однако массированного применения БПЛА на фронте нет, потому что руководство все же недооценивает их потенциал.
По его мнению, единственной возможностью продолжать войну и добиться победы является создание фронта дронов, антидроновых систем, сенсоров, высокоточного оружия.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский пообещал , что до конца года дронов на фронте будет в разы больше.
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