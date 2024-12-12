Одиозная нардепка Марьяна Безуглая снова раскритиковала Генштаб ВСУ и Главнокомандующего Сырского из-за неспособности подготовить фортификации заранее и сохранить жизнь пехотинцев, праздник которых отмечают сегодня.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

"СтратКом ВСУ пишет в День пехотинца, что украинская земля вышита окопами, которые сделали пехотинцы. Никто из Генштаба ВСУ в Киеве не напишет, почему пехотинцы должны были раньше и сейчас не "шить", а "латать" окопами украинскую землю, когда Генштаб не способен элементарно спланировать фортификации заранее. Они не вспомнят, почему с 2015 по 2023 годы за Авдеевкой ничего не было подготовлено, и никто из них не напишет, что украинская земля залита кровью пехотинцев, убитых собственными украинскими военными руководителями по российскому приказу, приходящему в украинских боевых распоряжениях: "Ни шага назад", по приказам "восстановить положение" и "перевести в должность стрелка"", – пишет Безуглая.

Нардепка назвала Генштаб преступниками, обвинила генералов в гибели военных и тех же пехотинцев.

"Украинские генералы будут продолжать заливать кровью пехотинцев украинскую землю, выжимать героизм вместо планирования и по сути и форме практически не отличаться от российских коллег. Поменять Сырского на Герасимова – мы бы не заметили. Да нет, заметили бы: стало бы грамотнее", – написала Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что на Покровском направлении отмечаются сильные вражеские удары артиллерии, КАБов и дронов в районе Песчаного. Сейчас враг перебросил сюда крепкие батальоны, чтобы дальше продавить оборону в направлении Песчаного и Чунишина. Об этом сообщает военный ВСУ с позывным "Мучной".