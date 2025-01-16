Стали известны задачи оккупантов на январь: какие территории хотят захватить

Российские оккупанты в течение января постараются усилить давление на Украину, используя все доступные средства – от артиллерии и авиационных бомб до крылатых и баллистических ракет, сообщил в эфире "Общественного радио" командир 411-го отдельного полка БпАК "Ястребы", подполковник Андрей "Атлас" Сухин. .

Война в Украине

По словам военного, россияне и дальше будут наступать, в том числе и на Херсонскую область. Хотя, по его мнению, наступление на сам город маловероятно. Однако острова и прилегающие территории для оккупантов стратегически важны. Сейчас они получили приказ захватить что угодно, поэтому пытаются продвигаться по всем направлениям, несмотря на потери, добавил военный.

Он подчеркнул, что у россиян нет четкой цели, как захват конкретного города или региона. Оккупанты будут продвигать, пока это будет возможно.

"Поэтому не стоит опираться на какие-то отдельные рубежи, например, Покровск или Курахово. Они не остановятся ни при каких обстоятельствах, пока они будут способны что-то делать. Поэтому наша задача — сделать невозможным любое их движение, и неважно какое направление. Им неважно, или Это будут единицы метров, десятки метров или километров нашей территории. могут делать", — считает военный.

Он также предположил, что агрессивные действия России могут быть связаны с ухудшающейся экономической ситуацией в стране. Военный добавил, что похоже, что у россиян заканчиваются ресурсы, в том числе финансы, для ведения войны.

"Возможно, это связано с вероятными переговорными позициями, которые они хотят использовать", — добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , где Украина может найти солдат, которые могли бы остановить продвижение россиян.



