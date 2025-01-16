Стали известны задачи оккупантов на январь: какие территории хотят захватить

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Ткачик Олеся
Российские оккупанты в течение января постараются усилить давление на Украину, используя все доступные средства – от артиллерии и авиационных бомб до крылатых и баллистических ракет, сообщил в эфире "Общественного радио" командир 411-го отдельного полка БпАК "Ястребы", подполковник Андрей "Атлас" Сухин. .
Война в Украине
По словам военного, россияне и дальше будут наступать, в том числе и на Херсонскую область. Хотя, по его мнению, наступление на сам город маловероятно. Однако острова и прилегающие территории для оккупантов стратегически важны. Сейчас они получили приказ захватить что угодно, поэтому пытаются продвигаться по всем направлениям, несмотря на потери, добавил военный.
Он подчеркнул, что у россиян нет четкой цели, как захват конкретного города или региона. Оккупанты будут продвигать, пока это будет возможно.
Он также предположил, что агрессивные действия России могут быть связаны с ухудшающейся экономической ситуацией в стране. Военный добавил, что похоже, что у россиян заканчиваются ресурсы, в том числе финансы, для ведения войны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , где Украина может найти солдат, которые могли бы остановить продвижение россиян.
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