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Стали известны условия, на которых Путин согласится на перемирие: СМИ

Bloomberg о вероятной готовности Путина к установлению перемирия в Украине

7 марта 2025, 18:35
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Кречмаровская Наталия

Российский диктатор Владимир Путин, по всей видимости, готов согласиться на установление перемирия в войне против Украины. Такую информацию сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Стали известны условия, на которых Путин согласится на перемирие: СМИ

Фото портал "Комментарии"

Издание пишет, что Россия готова обсуждать временное перемирие в Украине при достижении прогресса в достижении окончательного мирного урегулирования. О таком вероятном решении сообщили люди, знающие вопрос в Москве.

"В первом сигнале о положительном ответе президента Владимира Путина по призыву американского коллеги Дональда Трампа к прекращению огня предложение было передано на переговорах в прошлом месяце в Саудовской Аравии между высокопоставленными российскими и американскими чиновниками, сообщили люди, которые попросили не называть себя, обсуждая внутреннюю политику", — пишет издание.

Россия выдвигает и определенные требования для установления перемирия:

  • РФ хочет корректировать детали миссии миротворцев – какие страны будут участвовать, а какие – нет.

  • Путин не согласится с присутствием войск НАТО на украинской земле.

  • Но РФ согласна, чтобы "нейтральные" страны (Китай) разместили свои силы в Украине.

Напомним, что действия России, как писал портал "Комментарии", разозлили президента США Дональда Трампа. Глава Америки заявил о готовности ввести жесткие санкции из-за массированных российских обстрелов территории Украины.

Исходя из того факта, что Россия прямо сейчас "толчет" Украину на поле боя, я решительно рассматриваю широкомасштабные банковские санкции, санкции и тарифы на Россию до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное мирное урегулирование и прекращение огня. В Россию и Украину, садитесь за стол прямо сейчас, пока не поздно. Спасибо!!!”, — писал Трамп в своей социальной сети Truth Social.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-07/russia-s-putin-is-said-to-be-ready-to-agree-to-ukraine-truce-with-conditions
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