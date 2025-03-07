Стали известны условия, на которых Путин согласится на перемирие: СМИ

Российский диктатор Владимир Путин, по всей видимости, готов согласиться на установление перемирия в войне против Украины. Такую информацию сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Фото портал "Комментарии"

Издание пишет, что Россия готова обсуждать временное перемирие в Украине при достижении прогресса в достижении окончательного мирного урегулирования. О таком вероятном решении сообщили люди, знающие вопрос в Москве.

"В первом сигнале о положительном ответе президента Владимира Путина по призыву американского коллеги Дональда Трампа к прекращению огня предложение было передано на переговорах в прошлом месяце в Саудовской Аравии между высокопоставленными российскими и американскими чиновниками, сообщили люди, которые попросили не называть себя, обсуждая внутреннюю политику", — пишет издание.

Россия выдвигает и определенные требования для установления перемирия:

РФ хочет корректировать детали миссии миротворцев – какие страны будут участвовать, а какие – нет.

Путин не согласится с присутствием войск НАТО на украинской земле.

Но РФ согласна, чтобы "нейтральные" страны (Китай) разместили свои силы в Украине.

Напомним, что действия России, как писал портал "Комментарии", разозлили президента США Дональда Трампа. Глава Америки заявил о готовности ввести жесткие санкции из-за массированных российских обстрелов территории Украины.

Исходя из того факта, что Россия прямо сейчас "толчет" Украину на поле боя, я решительно рассматриваю широкомасштабные банковские санкции, санкции и тарифы на Россию до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное мирное урегулирование и прекращение огня. В Россию и Украину, садитесь за стол прямо сейчас, пока не поздно. Спасибо!!!”, — писал Трамп в своей социальной сети Truth Social.



