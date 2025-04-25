Стали известны условия мирного соглашения, которые предлагают у Трампа: документ появился в СМИ

В администрации президента США Дональда Трампа вышли на четкие условия мирного соглашения по Украине. Агентство Reuters опубликовало документ с предложениями по прекращению войны России в Украине. По данным издания, эти условия представитель США Стив Уиткофф представил европейским чиновникам на переговорах в Париже 17 апреля.

Трамп, Путин, Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В агентстве отметили, что текст документа был опубликован полностью без изменений.

Рамки российско-украинского соглашения

"Обзор: эти условия представляют окончательное предложение от Соединенных Штатов для обеих сторон", — пишет издание.

Прекращение огня

Постоянное прекращение огня

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Гарантия безопасности Украины

Украина получает надежные гарантии безопасности

Государства-гаранты будут являться специальными группами европейских государств плюс желающих неевропейских государств.

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Украина может стремиться к членству в ЕС

Территория

США де-юре признают контроль России над Крымом

США де-факто признают контроль России над Луганской областью

США признают де-факто контролируемые Россией части Запорожской, Донецкой и Херсонской областями

Украина возвращает территорию в Харьковской области

Украина восстанавливает контроль над Запорожской атомной электростанцией через контроль и администрирование станцией со стороны США, с распределением электроэнергии в обе стороны, а также над Каховской дамбой

Украина имеет беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой

Экономика

﻿﻿США и Украина будут выполнять соглашение об экономическом сотрудничестве/полезных ископаемых

Украина должна быть полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию

Санкции против России, наложенные в результате этого конфликта с 2014 года, будут сняты

Американо-российское экономическое сотрудничество в энергетической и других отраслях промышленности

Напомним, Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", заявил, что Украина не признает оккупацию Крыма.



