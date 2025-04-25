Стали известны условия мирного соглашения, которые предлагают у Трампа: документ появился в СМИ

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Кречмаровская Наталия
В администрации президента США Дональда Трампа вышли на четкие условия мирного соглашения по Украине. Агентство Reuters опубликовало документ с предложениями по прекращению войны России в Украине. По данным издания, эти условия представитель США Стив Уиткофф представил европейским чиновникам на переговорах в Париже 17 апреля.
Трамп, Путин, Зеленский. Фото портал "Комментарии"
В агентстве отметили, что текст документа был опубликован полностью без изменений.
Постоянное прекращение огня
Обе стороны немедленно начинают переговоры по техническому внедрению
Украина получает надежные гарантии безопасности
Государства-гаранты будут являться специальными группами европейских государств плюс желающих неевропейских государств.
Украина не будет стремиться к НАТО
Украина может стремиться к членству в ЕС
США де-юре признают контроль России над Крымом
США де-факто признают контроль России над Луганской областью
США признают де-факто контролируемые Россией части Запорожской, Донецкой и Херсонской областями
Украина возвращает территорию в Харьковской области
Украина восстанавливает контроль над Запорожской атомной электростанцией через контроль и администрирование станцией со стороны США, с распределением электроэнергии в обе стороны, а также над Каховской дамбой
Украина имеет беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой
США и Украина будут выполнять соглашение об экономическом сотрудничестве/полезных ископаемых
Украина должна быть полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию
Санкции против России, наложенные в результате этого конфликта с 2014 года, будут сняты
Американо-российское экономическое сотрудничество в энергетической и других отраслях промышленности
Напомним, Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", заявил, что Украина не признает оккупацию Крыма.
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