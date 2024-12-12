Стали известны точные даты вероятного пуска ракет "Орешник" по Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Аналитические ресурсы сообщили, что Россия может нанести удар по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Эту информацию также подтвердили в Пентагоне. Ресурс Alpha Centauri провел OSINT-исследование и назвал точные даты предполагаемой атаки России.
Запуск ракеты. Фото из открытых источников
Первый удар ракетой "Орешник" сопровождался сигналом NOTAM – это система оповещения, которая используется в авиации для информирования пилотов, авиадиспетчеров и других сторон о важных изменениях в аэронавигации. Сообщение включало координаты полигона Капустин Яр, запрет на полеты, действовавший с 4 утра до 20 вечера каждый день в течение 21-23 ноября.
Как сообщает Alpha Centauri, сейчас в этой системе есть два сообщения:
Уведомления в системе NOTAM
Уведомления в системе NOTAM
Как объясняют OSINT-аналитики, координаты сообщения те же, что и при запуске "Орешника", 22 ноября. Однако в этот раз установлены даты на декабрь. Таким образом, аналитики указывают на два окна возможного запуска ракет "Орешник":
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко рассказал, как пошутил с Путиным о ракете "Орешник".
Также "Комментарии" писали о том, что такое баллистическая ракета "Орешник".
Новости