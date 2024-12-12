Стали известны точные даты вероятного пуска ракет "Орешник" по Украине

Аналитические ресурсы сообщили, что Россия может нанести удар по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Эту информацию также подтвердили в Пентагоне. Ресурс Alpha Centauri провел OSINT-исследование и назвал точные даты предполагаемой атаки России.

Запуск ракеты. Фото из открытых источников

Первый удар ракетой "Орешник" сопровождался сигналом NOTAM – это система оповещения, которая используется в авиации для информирования пилотов, авиадиспетчеров и других сторон о важных изменениях в аэронавигации. Сообщение включало координаты полигона Капустин Яр, запрет на полеты, действовавший с 4 утра до 20 вечера каждый день в течение 21-23 ноября.

Как сообщает Alpha Centauri, сейчас в этой системе есть два сообщения:

Уведомления в системе NOTAM

Уведомления в системе NOTAM

Как объясняют OSINT-аналитики, координаты сообщения те же, что и при запуске "Орешника", 22 ноября. Однако в этот раз установлены даты на декабрь. Таким образом, аналитики указывают на два окна возможного запуска ракет "Орешник":

— 12 и 13 декабря – с 10:00 до 14:00 по киевскому времени

— 16-21 декабря – с 10:00 до 14:00 по киевскому времени

"Мы не призываем никого паниковать и закапываться под землю, но относитесь к тревогам внимательно и не пренебрегайте своей безопасностью. Также мы не претендуем на достоверность данной информации. Могут применить, а могут и не применить. Просто просим вас реагировать на тревоги, которые объявляются по территории всей страны и следить за сообщениями ВС ВСУ", — отмечают в Alpha Centauri.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко рассказал, как пошутил с Путиным о ракете "Орешник".

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