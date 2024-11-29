Стали известны шесть городов, которые стремятся захватить россияне в первую очередь

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Ткачик Олеся
Еще полтора месяца назад Покровское выступление было важной угрозой для российских войск из-за риска флангового удара, который мог бы привести к разгрому их группировок. В ответ на это оккупанты решили замедлить темп наступления на Покровск, чтобы выровнять фланги, отмечает военный эксперт и полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в комментарии для 24 канала.
Бои в Донецкой области
Однако захват Покровска не является главной целью российской армии.
По словам эксперта, сейчас противник стремится достичь линии, ограниченной населенными пунктами: Большая Новоселка, Константинополь, Андреевка, Покровск, Константиновка, Часов Яр.
Российские войска прилагают значительные усилия для выполнения этих задач, но Грабский выражает сомнение в их способности добиться успеха.
Как отметил эксперт, самые тяжелые бои сейчас продолжаются на Кураховском направлении. Из-за прорыва врага украинские войска вынуждены покидать позиции, которые невозможно удержать, чтобы избежать окружения.
Враг применяет тактику выравнивания флангов, в частности, в районе Торецкая, где ситуация остается напряженной.
Эксперт отмечает, что Покровск не является уникальным объектом сосредоточения всех усилий противника. Россияне действуют комплексно, пытаясь реализовать задачу, которую Путин поставил еще в апреле 2022 года – выйти на административные границы Донецкой области.
Активность окупантов также наблюдается в районе Великой Новоселки. В то же время, российские войска пытаются прорваться к трассе, соединяющей Курахово с Покровским в Запорожской области, стремясь достичь границы Днепропетровской и Донецкой областей.
По словам эксперта, россияне хотят доложить об успешном выполнении задачи хотя бы на одном участке фронта.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне на фронте ушли в "последний бой".
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