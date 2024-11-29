Стали известны шесть городов, которые стремятся захватить россияне в первую очередь

Еще полтора месяца назад Покровское выступление было важной угрозой для российских войск из-за риска флангового удара, который мог бы привести к разгрому их группировок. В ответ на это оккупанты решили замедлить темп наступления на Покровск, чтобы выровнять фланги, отмечает военный эксперт и полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в комментарии для 24 канала.

Бои в Донецкой области

Однако захват Покровска не является главной целью российской армии.

По словам эксперта, сейчас противник стремится достичь линии, ограниченной населенными пунктами: Большая Новоселка, Константинополь, Андреевка, Покровск, Константиновка, Часов Яр.

Российские войска прилагают значительные усилия для выполнения этих задач, но Грабский выражает сомнение в их способности добиться успеха.

Как отметил эксперт, самые тяжелые бои сейчас продолжаются на Кураховском направлении. Из-за прорыва врага украинские войска вынуждены покидать позиции, которые невозможно удержать, чтобы избежать окружения.

"Мы вынуждены будем отходить с этих позиций. Удерживать Курахово не имеет смысла, потому что этот город уничтожен российской оккупационной армией", — сообщил Грабский.

Враг применяет тактику выравнивания флангов, в частности, в районе Торецкая, где ситуация остается напряженной.

Эксперт отмечает, что Покровск не является уникальным объектом сосредоточения всех усилий противника. Россияне действуют комплексно, пытаясь реализовать задачу, которую Путин поставил еще в апреле 2022 года – выйти на административные границы Донецкой области.

Активность окупантов также наблюдается в районе Великой Новоселки. В то же время, российские войска пытаются прорваться к трассе, соединяющей Курахово с Покровским в Запорожской области, стремясь достичь границы Днепропетровской и Донецкой областей.

По словам эксперта, россияне хотят доложить об успешном выполнении задачи хотя бы на одном участке фронта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне на фронте ушли в "последний бой".



