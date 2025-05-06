Стали известны реальные цели "СВО": кому будут раздавать оккупированные украинские земли

Гауляйтер Донбасса Денис Пушилин заявил, что намерен заселять разрушенный Донбасс россиянами. По его словам, землю в обезлюденном регионе будут раздавать российским военным и разным регионам России. Об этом Пушилин заявил в разговоре с российскими пропагандистами.

Денис Пушилин. Фото: из открытых источников

"Разве это плохо, если у Хабаровска будет свой кусочек берега Азовского моря? Будет свой кусочек у Сахалина", — говорит представитель оккупантов.

Комментируя данную инициативу Пушилина, известный украинский блогер, журналист Денис Казанский отметил, что после заявлений Дениса Пушилина стали известны реальные цели так называемой "СВО".

"Донбасс зачищают от коренного населения, выжигая и превращая в руины все населенные пункты, где оно раньше проживало. А потом эту зачищенную от местных землю отдадут оккупантам из депрессивных регионов России, где никто не хочет жить, потому что там болото и сплошное дерьмо. Так выглядит "освобождение Донбасса" на самом деле. Освобождение от людей", – прокомментировал Денис Казанский.

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