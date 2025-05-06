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Кравцев Сергей
Гауляйтер Донбасса Денис Пушилин заявил, что намерен заселять разрушенный Донбасс россиянами. По его словам, землю в обезлюденном регионе будут раздавать российским военным и разным регионам России. Об этом Пушилин заявил в разговоре с российскими пропагандистами.
Денис Пушилин. Фото: из открытых источников
Комментируя данную инициативу Пушилина, известный украинский блогер, журналист Денис Казанский отметил, что после заявлений Дениса Пушилина стали известны реальные цели так называемой "СВО".
Читайте на портале "Комментарии" — премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого лидеры обсудили ситуацию в Украине. Об этом сообщает сайт правительства Великобритании.
Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин сделал культ победы центральной частью государственной идеологии, получившей в народе название "победобесие", в народе нет понимания, что определивший Путин курс правильный. Хотя официальная социология демонстрирует поддержку войны на уровне 70-80%, западные эксперты сомневаются в подлинности таких данных из-за страха респондентов. Об этом говорится в материале The Times.
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