Стали известны последствия выхода Сил обороны из Курской области: куда пойдет враг

В начале августа 2024 г., когда начиналась операция ВСУ в Курской области, она стала "глотком свежего воздуха", на фоне постоянных неудач Сил обороны на Донбассе, отмечает политолог Роман Пономаренко. По его словам, внезапный удар по территории противника создавал ту самую "сильную позицию" для переговоров, о которой уже тогда много говорили. И хотя дойти до Курской АЭС не удалось, ВСУ захватили значительный плацдарм на вражеской территории, включая город Суджа. Как говорит эксперт, престижу РФ дали мощную оплеуху. Враг перебросил туда долю войск из Донбасса, что немного облегчило положение на других участках фронта.

Бои в Курской области

Однако, говорит Пономаренко, проблема заключается в том, что наше военно-политическое руководство этим успехом никак не воспользовалось. По его словам, россияне быстро пришли в себя и блокировали плацдарм, бросил против него немалые силы. В ноябре появилась информация о массовом привлечении врагом добровольцев из КНДР. Под постоянными атаками плацдарм постоянно сокращался, а попытки контратак не приносили результатов.

По информации эксперта, в настоящее время плацдарм площадью 327 кв.км. практически разрезан на две части: большую вокруг Суджи и малую вокруг Гуево. Россияне создали мощную группировку: 177-й полк и 810-я бригада морской пехоты, части воздушно-десантных войск, кадыровцы из "Ахмата", два батальона корейцев, отдельные части и подразделения, в том числе БПЛА. Только за минувшие сутки ВСУ отразили там 44 атаки. Два дня назад россияне попытались прорваться в Суджу по трубопроводу "Уренгой-Помары-Ужгород". По данным противника попытка завершилась неудачей с большими потерями.

Впрочем, добавляет Пономаренко, более успешны действия врага против путей поставки ВСУ, в частности против автодороги, ведущей из Сумской области в Суджу. Вражеские дроны не дают возможности адекватно снабжать войска на передовой, и мешают эвакуации раненых.

"В общем, несмотря на успехи в обороне, а ВСУ в оборонных боях действительно непревзойденны, есть вероятность того, что плацдарм на Курщине может быть оставлен. Последствия будут печальны во всех смыслах. Одним из них будет то, что противник сразу перейдет к активным действиям против Сумской области – сообщения о боях в приграничных районах Сумщины уже поступают", – подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о тяжелой ситуации для ВСУ в Курской области.



